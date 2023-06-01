¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¡Û(¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦)

¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê 3-0(Á°È¾2-0)¥ì¥Ð¥ó¥Æ

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¥Ð]¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë(4Ê¬)¡¢¥Õ¥ì¥ó¥­¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°(32Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹(81Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¥Ð]¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó(45Ê¬+3)¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë(59Ê¬)

[¥ì]Kareem Tunde(20Ê¬)

´Ñ½°:44,936¿Í