¥Ð¥ë¥»¥í¥Êvs¥ì¥Ð¥ó¥Æ »î¹çµÏ¿
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¡Û(¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦)
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê 3-0(Á°È¾2-0)¥ì¥Ð¥ó¥Æ
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ð]¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë(4Ê¬)¡¢¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°(32Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹(81Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ð]¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó(45Ê¬+3)¡¢¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë(59Ê¬)
[¥ì]Kareem Tunde(20Ê¬)
´Ñ½°:44,936¿Í
