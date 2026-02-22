ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング男子決勝が21日（日本時間22日）に行われ、カナダが英国に9-6で勝利し、3大会ぶりに金メダルを獲得した。“不正投球”疑惑に揺れたなかでの栄冠に、7位だったドイツのメディアも注目している。

今大会のカーリングは前代未聞の事態に揺れた。騒動の発端となったのは、13日（同14日）に行われた男子1次リーグのカナダ−スウェーデン戦での出来事。カナダのマーク・ケネディがストーンを投じた際、一度ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則があったのではないかとして、スウェーデン側が申告。カナダ側は認めずに反論し、口論に発展した。

その後、波紋が広がり続けるなかで、新たに16日のチェコ戦でカナダ主将ブラッド・ジェイコブスにも不正投球疑惑が浮上。厳しい視線が注がれるなかで、カナダは頂点へと駆け上がった。

この事態に、7位で大会を終えたドイツの国内メディアも注目。スポーツ総合サイト「Sportal.de」は「インチキ騒動のカナダ、金メダルで締めくくり」と伝え、ニュース専門局「ntv」も「不正行為、悪態、五輪チャンピオン カーリングの見出しに躍ったチームが金をもぎ取る」などと報じた。

一般紙「ターゲス・シュピーゲル」も「ケネディの不正騒動の後、カナダがカーリング金メダル」「五輪で大きな騒動に」などと脚光。さらに、お隣オーストリアの公共放送「ORF」も「不正疑惑で注目を集めたカナダだったが、2度目の五輪チャンピオンに」と伝えていた。

カナダ・アルバータ州の新聞「エドモントン・ジャーナル」は試合後、カナダ主将ブラッド・ジェイコブスのコメントを紹介。「今週、我々が経験したことは、おそらく98％の人々は心を折られ、98％のカーリングチームを崩壊させていただろう」「それらを乗り越え、互いを支え合って耐え抜いたことは、本当に、本当に特別なことだ」などと語っていた。



（THE ANSWER編集部）