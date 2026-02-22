管理職に昇進したくない理由...3位「給与アップと負担の増大が見合わない」、2位「ワーク・ライフ・バランスが崩れる」、1位は？

学情は2026年2月17日、20代後半〜30代の転職希望者を対象とした「管理職に対しての意識調査」の結果を発表した。

管理職への昇進を希望する理由...「年収を最大化したい」73.8％

今回の調査は2025年12月29日〜2026年1月18日にインターネットで行われ、対象者は20代後半〜30代の転職希望者（30代向け転職サイト「Ｒｅ就活30」のサイト来訪者）有効回答数は303人。

調査では、今後管理職に昇進したいかを聞くと、「強く思う」が13.5％、「どちらかといえば思う」が29.7％で、これらの合計は43.2％だった。「すでに管理職である（さらに上を目指す＋今のままが良い）」は6.0％。一方で、「全く思わない」が22.4％、「どちらかといえば思わない」が27.1％で、これらの合計は49.5％だった。「すでに管理職である（管理職を外れたい）」は1.3％だった。

続いて、理想とする実務とマネジメントの割合について聞くと、「実務＝管理」が最多の33.0％。次いで、「実務＞管理」（実務重視）が29.3％、「実務＜管理」（管理重視）が19.0％、「実務100％（プレイヤー）」が12.0％、「管理100％（マネージャー）」が6.7％の順となった。実務を重視する回答が4割を超えた。

管理職への昇進を希望する人、またはすでに管理職に就いている人に理由を聞くと（3つまで選択）、「年収を最大化したい」が73.8％で、他項目を大きく上回った。次いで「自分の裁量で進められる仕事を増やしたい」が46.3％、「マネジメントスキルを伸ばしたい」が40.3％と続いた。

一方、管理職に昇進したくない理由（3つまで選択）では、「責任やストレスを増やしたくない」が68.8％と約7割を占めた。次いで、「ワーク・ライフ・バランスが崩れるのが嫌だ」が50.6％、「給与アップと負担の増大が見合わない（コスパが悪い）」が44.8％、「趣味やプライベートを優先できる働き方を実現するため」が39.0％と、上位にあがった。