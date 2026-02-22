「ゴラッソすぎる」「これは日本代表」広島FWジャーメイン良が“覚醒”！ 弾丸ミドルで公式戦３戦連発に称賛の嵐「やば。完全に目覚めた」
サンフレッチェ広島はJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド第3節でセレッソ大阪とアウェーで対戦し、２−１で勝利。この試合で先制ゴールを挙げたのが、ジャーメイン良だ。
55分、ジャーメインがペナルティエリア手前中央にドリブルで持ち込み、左足を振り抜く。強烈なミドルシュートは、地を這うような弾道でゴール右に突き刺さった。
30歳のFWは、公式戦３試合連続弾。絶好調のストライカーにSNS上では、「ジャメやば。完全に目覚めた」「ガチ覚醒きた」「ゴラッソすぎる！」「これは日本代表」「あのミドルはえぐいって」といった称賛の声が相次いだ。
試合はその後、終了間際の90＋５分に同点弾を許すも、その２分後に東俊希が劇的な決勝弾。死闘を制し、開幕３連勝を飾っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】地を這う一撃が突き刺さる！ジャーメインの圧巻ミドル！
