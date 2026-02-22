「今日好き」出身美女、ホルターネックで美肩輝く「透き通るような綺麗な肌」「華奢でレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/22】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が2月20日、自身のInstagramを更新。ホルターネック衣装ショットを披露した。
【写真】「今日好き」出身美女「スタイル抜群」肩ライン際立つノースリ姿
土屋は「大好きな可愛いお洋服に囲まれて撮影とーーっても幸せでした 一足先に春夏アイテムちょーぜつ可愛かった」と春夏のアイテムを着用しての撮影を報告。黒地に白いビジューが散りばめられたホルターネックのワンピース姿を公開し、美しい肩のラインや素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「透き通るような綺麗な肌」「華奢でレベチ」「春っぽくて素敵」「可愛すぎる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「スタイル抜群」肩ライン際立つノースリ姿
◆土屋惺来、肩出しホルターネック衣装ショット公開
土屋は「大好きな可愛いお洋服に囲まれて撮影とーーっても幸せでした 一足先に春夏アイテムちょーぜつ可愛かった」と春夏のアイテムを着用しての撮影を報告。黒地に白いビジューが散りばめられたホルターネックのワンピース姿を公開し、美しい肩のラインや素肌を見せている。
◆土屋惺来の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透き通るような綺麗な肌」「華奢でレベチ」「春っぽくて素敵」「可愛すぎる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】