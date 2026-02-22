二瓶有加、初「さんま御殿！！」のさんまの言葉に「しびれましたね」
女優・タレントの二瓶有加（30歳）が、2月21日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画で、「さんま御殿！！」に初めて出演した時の明石家さんまの言葉について「しびれましたね」と語った。
最近、多くのテレビ番組にも出演するようになった二瓶有加に、佐久間宣行氏がすごいと思った男性芸能人がいるか質問。二瓶は「しくじり先生」で共演したオードリー・若林正恭の名前を挙げた後、「後は昔からお世話になった（明石家）さんまさん」と、PINK CRES.というグループに所属していた頃から「MBSヤングタウン土曜日」で共演していた明石家さんまの名を挙げた。
二瓶が「初めて『さんま御殿！！』出させてもらった時、覚えられてないと思ったら『ああ、二瓶！、お前ここまで来たか！』って。めっちゃ嬉しくて」と話すと、佐久間氏も、さんまとラジオをやった経験が現在バラエティ番組でも活かされているのではないかとコメント。佐久間氏が「いや、これはいい話ですね。さんまさんの『二瓶ここまで来れたんか』っての、いいね」と言うと、二瓶は「しびれましたね」と頷いた。
