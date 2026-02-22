渡辺美奈代、特製カレー粉完成＆韓国料理尽くしの豪華夕食公開
歌手でタレントの渡辺美奈代が19日、オフィシャルブログを更新。３月に開催予定の“cooking会”に向けた渡辺特製カレー粉作りの様子や韓国料理中心の豪華な夕食メニューを公開し、反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は立て続けにブログを更新。「cooking会の準備」と題したブログでは、オリジナルのカレー粉作りに着手したことを報告。スパイスを調合した鮮やかな黄色のカレー粉をしっかり冷まし、ガラスの保存容器に移す工程を披露した。その後、「完成！」のブログでは「カレー粉完成 熟成させまーす」とつづり、手作りならではのこだわりを明かしている。
さらに「試作中」と題したブログでは、にんじんやじゃがいも、玉ねぎなどを炒めたり煮込んだりしている写真とともに、３月のcooking会に向けてカレーの試作をしていることも報告。
その一方で、「同時進行で」と夕食の準備も開始。「久しぶりに」ではユッケジャン作りを紹介し、「韓国料理 ３日目の我が家笑」とユーモアを交えてつづった。「夜ごはん」では、真っ赤なスープが食欲をそそるユッケジャンや色鮮やかな具材が並ぶチャプチェ、さらに「電子レンジで 簡単に！」と手軽に仕上げたポッサム、サラダなどバリエーション豊かな韓国メニューが食卓に。
最後には「ご馳走様でした」と満足気な様子で、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「お手製のカレー粉素敵」「ご参加のファンの皆さま…楽しみですね」「わぁ〜〜Cooking会で美奈代ちゃんのカレー食べれる〜幸せ」「既に美味しそ」「とっても美味しそう」「韓国料理の再現素晴らしい」「韓国料理、たくさん！知りたい」「豪華な夜ご飯」「韓国料理全部めちゃくちゃ美味しそう」などの声が寄せられている。
