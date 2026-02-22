春の訪れとともに、千葉県の北総エリアが熱気に包まれます。「発酵の里」として知られる千葉県神崎（こうざき）町で、2026年3月15日（日）に「発酵の里こうざき酒蔵まつり2026」を開催します。

300年以上の歴史を持つ酒蔵を中心に、町全体が会場となるこの一大イベントにあわせ、JR東日本は新宿駅から直通する特急「あやめ」を運転します。かつての定期特急の名を冠した列車で、乗り換えなしの快適な「ほろ酔い旅」に出かけてみませんか？

発酵文化と地酒を堪能！「発酵の里こうざき酒蔵まつり2026」

千葉県神崎町は、良質な水と米に恵まれ、古くから醤油や味噌、日本酒などの醸造業が盛んな「発酵の里」として知られています。

その神崎町で毎年多くの来場者を集めるのが「発酵の里 こうざき酒蔵まつり」です。2026年は「神崎町町村合併70周年記念事業」として位置づけられており、3月15日（日）の9:00〜15:30に開催します。

祭りの主役となるのは、300年以上の伝統を持つ2軒の酒蔵、「鍋店（なべだな）」と「寺田本家」です。当日は両蔵の周辺が歩行者天国となり、酒蔵見学や試飲（有料）、当日限定酒の販売が行われます。また、沿道には200店を超える露店が並び、発酵食品や地域物産が販売されるほか、祭囃子やステージイベントも実施され、町全体が祝祭ムードに包まれます。

「発酵の里 こうざき酒蔵まつり」アクセス

「発酵の里 こうざき酒蔵まつり」は「鍋店」や「寺田本家」と周辺の沿道で開催します。最寄り駅はJR成田線「下総神崎駅」。徒歩約15分でアクセスでき、当日は無料のシャトルバスも運行します。会場には2,000台以上の駐車スペースがありますが、周辺の道路は当日、大変な混雑が予想されます。極力、公共交通機関を利用しましょう。特に日本酒を楽しむイベントですから、帰りの運転を気にせず楽しめる鉄道の旅がおすすめです。

新宿から乗換なし！特急「あやめ」が限定復活

E257系（画像：Pixta）

この酒蔵まつりへのアクセスとして、JR東日本は特急「あやめ83号・84号（こうざき酒蔵まつり）」を運転します。

「あやめ」といえば、かつて東京〜鹿島神宮間などを結んでいた定期特急列車ですが、現在は臨時列車としてその名が使われています。鉄道ファンにとっては懐かしい愛称の復活であると同時に、都心から神崎町へ直通で行ける貴重な機会です。

使用車両はE257系5両編成で、全車指定席となります。必ず事前に指定席券をお買い求めください。

【運転日】

2026年3月15日（日）

【運転時刻】

往路：特急あやめ83号

新宿 07:40発⇒佐原 09:22着

（※酒蔵まつりの最寄りである下総神崎駅に9:11到着の見込みです。詳しくは最新の時刻表をご確認ください）

復路：特急あやめ84号

佐原 15:44発⇒新宿 17:41着

（※酒蔵まつりの最寄りである下総神崎駅を15:59発となる見込みです。詳しくは最新の時刻表をご確認ください）

運行情報（画像：JR東日本）

都心を朝出発し、午前中からお祭りを楽しみ、夕方の列車で帰るという、日帰り旅行に最適なダイヤ設定となっています。

成田エクスプレスの臨時停車も実施

臨時特急列車のご案内より（画像：神埼町）

特急「あやめ」以外にも、アクセスの利便性を高めるための措置が取られます。

お祭りの開催にあわせ、特急「成田エクスプレス」の一部列車（3号・5号・26号・30号）が、成田駅に臨時停車します。当日は臨時普通列車も上下線でそれぞれ3本運転。千葉・東京方面や空港方面から成田駅で普通列車へスムーズな乗り換えが可能です。

「発酵の里 こうざき酒蔵まつり2026」

300年の歴史を誇る酒蔵の熱気と、かつて北総を駆け抜けた特急「あやめ」の競演。 2026年3月15日は、歴史ある蔵の街並みを歩き、美味しいお酒と発酵料理に舌鼓を打つ。そんな贅沢な休日を過ごしてみてはいかがでしょうか。

お出かけの際は、指定席の確保をお忘れなく！

（TIO画像：神崎町）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）