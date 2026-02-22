ソニーストア 銀座で、SmallRig Japan株式会社による映像クリエイター向けワークショップが3月1日（日）に開催される。これから映像制作を始める初心者や、スキルアップを目指す中級者を対象としている。

ソニーの「α」シリーズを使用し、映像制作の基礎から実践的なリグ構築までを体験できる参加型ワークショップ。テーマは「日常を作品に変える映像表現」。

登壇者は、マルチクリエイターのKiona氏とNatsuka氏。

当日は、フルサイズミラーレスカメラ「α7 V」のほか、映像制作用のEマウントカメラ「FX3」などに対応するSmallRigのケージキットなどを体験できる。国内初展示となるワイヤレスマイク「S70」も用意する。

会場はソニーストア 銀座。参加費は無料。LINEによる事前予約制で、定員に達し次第、受付を終了する。

参加者にはイベント限定のオリジナルギフトを用意している。

イベント名

新生活を“作品”に変えるカメラ - α7 Vで始める映像クリエイター入門



会場

ソニーストア 銀座

開催日

2026年3月1日（日）



開催時間

11時30分～12時30分



登壇者

公式情報

Kiona（Creative Director/Producer） Natsuka（Creator/Model/Actress/Designer）

https://www.smallrig.com/jp/campaigns/smallrig-sony-workshop