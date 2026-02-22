正直アウトドアすぎって思ってた…アクセみたいな100均おしゃれフック

100均のカラビナフックって、正直アウトドアライクなものが多い印象。もう少し日常使いしやすいデザインだといいのに…と思っていたところ、ダイソーで素敵なカラビナフックを発見しました！上品なゴールドカラーと槌目のようなデザインで、アクセサリー感覚で使えちゃう♡作りもしっかりしていて、安心して使えますよ！

商品情報

商品名：Carabiner

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4571646912607

ダイソーで見つけたカラビナフックがおしゃれすぎ♡

100均のカラビナフックって、便利ですがアウトドアライクなデザインが多いイメージがあります。もう少しおしゃれなデザインがあるといいなと思っていたのですが、ダイソーで素敵な商品を発見しました。

それが、こちらの『Carabiner』。英語表記の商品名からして早速おしゃれですが、見た目もかなりこだわられた、デザイン性の高いカラビナフックです！

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キーホルダー売り場に陳列されていました。

表情のあるうねうねとした質感の、ニュアンスがある槌目風デザインでおしゃれ。

やわらかいゴールドカラーなので馴染みやすく、普段使いしやすいです。

おしゃれなお店で販売されているファッション雑貨のようなデザインなので、アクセサリー感覚でバッグに装着できます。

可動部がしっかりしているから安心して使える！

リングが付属しているので、手持ちのモチーフをつければ高級感のあるバッグチャームに♡

筆者は鍵をつけてバッグの内側に吊るしてみましたが、丸いフォルムなので装着しやすかったです。

また、100均のカラビナは可動部が弱くてすぐ壊れてしまう商品もあるのですが、こちらは可動部がしっかりしていて、がたつきや脆さも感じませんでした。

今回は、ダイソーで見つけた『Carabiner』をご紹介しました。

見た目の良さと使いやすさを両立した、とても優秀なアイテム。一味違うデザインの、おしゃれなカラビナフックをお探しの方におすすめです！

ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。