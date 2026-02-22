2月22日（日）は「猫の日」！その場で気軽に“猫時間”を楽しめる、猫コミック・エッセイをご紹介
◆2月22日（日）は「猫の日」！その場で気軽に“猫時間”を楽しめる、猫コミック・エッセイをご紹介
猫をテーマにしたコミック＆エッセイが無料で読める！ 愛らしい猫たちと心ほどけるおいしいメニューに癒やされるオムニバスストーリー「深夜3時のくろねこ喫茶」、ふしぎな猫たちとの日常を描く「夜が明けるとき猫がそばにいれば」など、クスッと笑えてちょっと癒される、猫との日常を描いた作品がラインナップ。忙しい毎日にひと息つきたいとき、猫がそっと寄り添ってくれているような、暖かい気持になれるはず。
深夜3時のくろねこ喫茶12／ねこまき（ミューズワーク）
悩める人間たちが深夜、猫だらけの喫茶店に迷い込み、猫たちとおいしいメニューに癒されるハートフルなオムニバスストーリー。魅力的な喫茶店メニューも登場し、かんたんレシピも掲載。
＜読者コメント＞
・かわいらしいイラストに毎回癒されています。今日もほっこりさせてもらえました（cocociさん）
・深夜の喫茶店、とてもかわいらしいストーリーですね。続きが読みたくなりました（まなさん）
・猫たちと相席！いいですね！そんな喫茶店があれば深夜だろうと行きたいです（真紀さん）
作者プロフィール
ねこまき（ミューズワーク）
2002年より、名古屋を拠点にイラストレーターとして活動を開始。コミックエッセイをはじめ、犬猫のゆるキャラ漫画、広告イラストなども手掛けている。著作に「ねことじいちゃん」シリーズ（KADOKAWA）、「まめねこ」シリーズ（さくら舎）、「トラとミケ」シリーズ（小学館）などがある。
夜が明けるとき猫がそばにいれば／よしのくりこ
ふしぎな猫たちとの日常を描く、まるで大人の絵本のようなぬくもるコミック。「ねぇ、いてくれるだけでいいんだよ」と思わせてくれる猫のよりそう暮らしを季節の移ろいとともにお届け。
＜読者コメント＞
・ふたりがいてくれるだけで、こんなにも生活が色彩豊かになるんだなって心に染み渡り、本当に素敵なストーリーでした！本の発売が待ち遠しいです！（timtimさん）
・猫のいる生活いいですね。一人暮らしもいいけど誰かのことを考えながら買い物をするのも楽しいですね（コスモスさん）
・淡い色合いと優しいストーリーが癒されます。通勤中に読むと1日頑張ろうと思えます（ジャスミンさん）
作者プロフィール
よしのくりこ
2匹の兄妹ねこと暮らすグラフィックデザイナー。2025年「コミックエッセイ大賞 with OZcomics」で大賞を受賞。noteではねこ日記も書いています。
猫のにゃ温泉〜復讐屋はじめました〜／いぬじゅん
心に悲しみや無念を抱えた人だけが訪れる、猫がもてなす温泉宿！？ 客は一日につきひとりだけ。店先の看板には「復讐はじめました」と書いてある。太った三毛猫が店主の「にゃ温泉」で汗と過去もお湯に流して、心すっきり。
＜読者コメント＞
・復讐屋はじめました、にどんな内容が興味をひかれました。今後の展開に期待しています（アメリアさん）
・休憩するときに読むのにぴったりです。これからどんどん面白くなりそうな予感（鳥籠さん）
・読みごたえのあるお話でした。色々な人がいて、人付き合いって難しいですね（茉莉香さん）
作者プロフィール
いぬじゅん
奈良県出身、静岡県浜松市在住。『いつか、眠りにつく日』で第8回日本ケータイ小説大賞を受賞し、デビュー。同作はフジテレビFODにてドラマ化、一迅社にてコミック化。『奈良まちはじまり朝ごはん』、『無人駅で君を待っている』など著書多数（すべてスターツ出版刊）。
ニャンだかラクになる休み方／著者：Jam、監修：精神科医 名越康文
シリーズ累計40万部突破『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』の著者Jamによる最新作！ ワーカホリックで休み下手だった著者による、心を軽やかに＆ラクにする休み方のヒントをお届けします。
＜読者コメント＞
・スマホをいじっていつの間にか寝る時間が遅くなってしまうのはいのちを削ることだったんですね。今日は早く寝ようと思います（どぅんさん）
・人それぞれの休み方がありますもんね。自分に合った休み方を見つけたいですね（もさん）
・ラクになる休み方。いいですね。自分のためにもゆっくり何もしない日をつくりたい（ゆかりさん）
作者プロフィール
Jam
イラストレーター。漫画家。日常で起こる人間関係の悩みを描いたマンガ『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』(サンクチュアリ出版)はシリーズ累計40万部突破！他著書多数。
