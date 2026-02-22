「カンフー・パンダ」でSNS盛り上がり 世界的な大物俳優とも“共演”…「なんでこんなところにいるのだ？」【冬季五輪】
パンダの着ぐるみで登場したシャイドロフに注目が集まった(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月21日、フィギュアスケートのエキシビションが行われた。観客席には世界的な大物俳優、ジャッキー・チェンも現れ、男子シングルで金メダルを獲得したミハイル・シャイドロフとも“共演”した。
【動画】ジャッキー・チェンと男子シングル金メダリストの2ショットをチェック
映画「カンフー・パンダ」のキャラクターであるジャイアントパンダの着ぐるみで登場したシャイドロフは、カンフーを覚えようとする主人公の役を演じ切り、最後にはジャッキー・チェンと抱き合い、早朝から見ていた日本のファンも驚いた。
SNS上では「え？あれ本物のジャッキー・チェンなんだ。しかしなんでこんなところにいるのだ？」「エキシビションとジャッキーチェンに朝が動く」「カザフスタンのシャイドロフくんのカンフーパンダにジャッキーチェン絡んで行ったとこ笑いすぎて何度も観てしまうw」「なぜジャッキーチェンがいたのかは謎だけど、 カンフーパンダは最高だった」と、盛り上がるコメントが相次ぎ、「カンフーパンダ」がトレンド入りした。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
