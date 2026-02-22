かつては「終身雇用」が世の中の常識だったが、昨今は「転職」が日常的なキーワードになってきた。近年、企業の採用計画の中途採用比率は43％まで上昇している。特にITやDXのような専門性の高い職種は中途比率が高くなる傾向がある。また、若い世代ほど転職者の割合は大きい。

しかし、いわゆる「よそ者」が職場に入ってきた場合、その人の振る舞いはどうしても注目されることになる。ましてやそれが「リーダー」のポジションであればなおさらだ。

P&Gを経てマクドナルドやファミリーマートなどで活躍しているマーケター・足立光氏は、『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』（ダイヤモンド社）を刊行した。そこには、自身の経験を踏まえて「新参者」が新しい職場でどう振る舞うべきかが詳細に記されている。

「転職」だけではなく「社内異動」「転勤」「出向」でも状況はほぼ同じだ。職場が変わった、あるいはもうすぐ職場を移ることが決まっている人は、ぜひ読んでいただきたい。

「経費の扱い方」に人間性が出る

人間関係づくりのためにランチなどに行くことは重要ですが、やってはいけないこととして、領収書をもらう、があります。

基本的に割り勘でいいと思いますが、若い社員が相手だった場合など、管理者なら、さすがにこのくらいはご馳走してあげよう、というケースもあるものです。ただ、それはポケットマネーで支払うようにしましょう。

社内のメンバーに個人的にご馳走したのに、領収書をもらうのは、格好のいいものではありません。

ランチをご馳走してあげよう、というのは上司としての気持ちから、だと思います。しかし領収書をもらった瞬間に、「なんだ、（お前じゃなくて）会社が払うんじゃないか」ということになってしまいかねないのです。

個人的な人間関係づくりの場が、会社の業務だったということになります。これでは、おごられるほうは興醒めです。感謝の気持ちもなくなります。

新しい会社や部門に移ったら、まずマニュアル（就業規則、経費精算マニュアル案）を確認しましょう。そこに経費の使い方やNG行為が書かれていることが多く、部門によっては「ローカルルール」が存在している場合もあります。前の部門ではOKのことが、新しい部門ではNGのこともあるのです。

これ以外でも、経費については特に注意をしたほうがいいと思います。その人の潔癖さについて、周囲はとてもよく見ています。交通費を誤魔化したりしないか。余計な経費を交際費として計上したりはしていないかなどです。

曖昧だと思ったら、経費請求せず、ポケットマネーで払う。それから、経費精算は必ず期限までに出す。なかなか出してくれない社員はサポートスタッフから嫌われます。

経費の使い方には、意外に人間性が出ます。クリーンを心がけ、早めに精算することでサポートスタッフとよい人間関係を築いておくことはとても重要です。とりわけ他社や他部署から移ってきたばかりで、人間がよくわかってもらえていないときは要注意です。慎重に動きましょう。

こういう小さなことこそ、実は周囲はとてもよく見ているものなのです。

※本稿は『即戦力！ 転職、転勤、出向、異動するときに読む本』足立光（ダイヤモンド社）からの抜粋記事です。