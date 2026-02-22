ラ・リーガ 25/26の第25節 アトレチコ・マドリードとエスパニョールの試合が、2月22日05:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはキケ（FW）、ティリス・ドーラン（MF）、ウルコ・ゴンサレス（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。エスパニョールのホフレ・カレーラス（FW）がゴールを決めてエスパニョールが先制。

しかし、21分アトレチコ・マドリードが同点に追いつく。マルコス・ジョレンテ（MF）のアシストからアレクサンデル・セルロート（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分アトレチコ・マドリードが逆転。アレックス・バエナ（MF）のアシストからジュリアーノ・シメオネ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

57分、エスパニョールが選手交代を行う。クレメンス・リーデル（DF）からラモン・テラツ（MF）に交代した。

58分アトレチコ・マドリードが追加点。マッテオ・ルッジェーリ（DF）のアシストからアデモラ・ルックマン（FW）がヘディングシュートで3-1。さらにリードを広げる。

61分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。アデモラ・ルックマン（FW）、アレックス・バエナ（MF）に代わりフリアン・アルバレス（FW）、コケ（MF）がピッチに入る。

70分、エスパニョールは同時に3人を交代。ポル・ロサーノ（MF）、キケ（FW）、ティリス・ドーラン（MF）に代わりエドゥ・エスポジト（MF）、ロベルト・フェルナンデス（FW）、シリル・ヌゴンジュ（FW）がピッチに入る。

72分アトレチコ・マドリードが追加点。マッテオ・ルッジェーリ（DF）のアシストからアレクサンデル・セルロート（FW）がヘディングシュートで4-1。3点差となる。

74分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。マルコス・ジョレンテ（MF）、アントワヌ・グリーズマン（MF）に代わりナウエル・モリナ（DF）、ティアゴ・アルマダ（MF）がピッチに入る。

77分、エスパニョールが選手交代を行う。ホフレ・カレーラス（FW）からペレ・ミジャ（MF）に交代した。

80分、エスパニョールのエドゥ・エスポジト（MF）がゴールを決めて4-2と2点差に詰める。

その後もアトレチコ・マドリードの選手交代が行われたがそのまま試合終了。アトレチコ・マドリードが4-2で勝利した。

なお、エスパニョールは83分にシリル・ヌゴンジュ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-22 07:00:36 更新