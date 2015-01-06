TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）でナレーションを務めているアニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈（60）が体調不良で当面の間活動休止することにより、22日の放送から声優の佐倉綾音（32）が代役を務める。21日深夜に佐倉のマネジャー公式インスタグラムで明かした。

「【TBS サンデージャポン】〈2月22日(日)09:54〜11:30〉」と書き出して「山崎和佳奈の病気療養に伴い、『サンデージャポン』のナレーションにつきましては、当面の間、佐倉綾音が代役を務めさせていただきます」と報告した。

代役でナレーションを務めることに「関係者の皆さま、ならびに応援してくださっている皆さまには、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。

山崎は16日に体調不良により当面の間活動休止することを発表。所属する「青二プロダクション」は「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりましたので、お知らせいたします」と報告し、今後については「本人の体調を最優先に考え、回復の状況を見ながら慎重に判断してまいります」と伝えた。