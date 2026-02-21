¡ÖÃ±²Á°Â¤¹¤®¤ÆÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×Uber EatsÇÛÃ£°÷¤ÎÈáÌÄ¡ÄÄãÊó½·»þÂå¤Ç¤â²Ô¤°¤Ë¤Ï¡È¹â³Û¥¯¥¨¥¹¥È¡É¹¶Î¬¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤«
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤»ー¤±¤ó¤ïー¤ë¤É¡×¤¬¡ÖÄãÃ±²Á¤À¤±¤ÉUberÆæ¥¯¥¨Êó½·¤¬¥¨¥°¤¤...7ÆüÏ¢Â³¥¯¥¨¤ÏÌ¤Ã£¼Ô¤¬Â³½Ð¡©¡Ô¥¦ー¥ÐーÇÛÃ£°÷¡Õ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Uber Eats¤ÎÇÛÃ£°÷¸þ¤±¤ËÆÍÈ¯Åª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÆÃÊÌÊó½·¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÆæ¥¯¥¨¡×¤Î¶â³Û¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÔÆ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Î»£±ÆÆü¤Ï2·î20Æü¤Î¶âÍËÆü¡£¤»ー¤±¤ó¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÌë¤Î¥¯¥¨¥¹¥ÈÊó½·¤¬¡Ö12²óÇÛÃ£´°Î»¤Ç4,500±ß¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤â²áµîºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â³ÛÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤Î¥Ôー¥¯¥¿¥¤¥à¤ÏÆ±²ó¿ô¤ÇºÇÂç2,200±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¡ÖÌë¤ÏÇÜ°Ê¾å¤Î¶â³Û¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ïÊó½·¤ÎÃ±²Á¤ÎÄã¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£300±ßÂæ¤Î°Æ·ï¤ä¡¢1km¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¤¬100±ß¤ò³ä¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¹µ÷Î¥°Æ·ï¤¬ÉÑÈ¯¡£¡ÖÄÌ¾ïÊó½·¤Ï°ú¤Â³¤Äã¤¤¤Þ¤Þ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¥¯¥¨¥¹¥È¤¢¤ê¤¤ÎÃ±²Á´¶¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤äDiscord¤Î¾ðÊó¤ò°úÍÑ¤·¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÍÌµ¤ä¶â³Û¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÃ£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÖ¤ÇÛ»ØÄê¤Î°Æ·ï¤Ç¡Ö10000±ß¤Ç»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤»ー¤±¤ó¤µ¤ó¤Ï¸½¶âÇÛÃ£¤ÎÀßÄê¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áº¤ÏÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¡¢²áµî¤ÎÃíÊ¸»þ¤Î¥á¥â¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë3»þ´Ö9Ê¬¤Ç12·ï¤ÎÇÛÃ£¤ò´°Î»¤·¡¢¥¯¥¨¥¹¥ÈÊó½·4,500±ß¤ò´Þ¤á¤¿ÁíÇä¾å¤Ï9,287±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þµë´¹»»¤ÇÌó3,000±ß¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥¨¥¹¥ÈÊó½·¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»þµë¤Ï1,500±ßÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£¤»ー¤±¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È¤¢¤ê¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¾ò·ï¤ä¶â³Û¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¸½ºß¤ÎUber Eats¤ÎÊó½·ÂÎ·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
