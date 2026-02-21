ÌÜÉ¸¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Îº¸WBÌÚÂ¼É÷ÅÍ(ÀîºêF U-18)¤Ï¡È¸¶ÅÀ¡É¤Î½ÄÆÍÇË¤ä¥³¥ó¥Ó¤Ç¹¶¤áÀÚ¤ê¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹
¡¡¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Îº¸WBÌÚÂ¼É÷ÅÍ(ÀîºêF U-18)¤Ï¡ÖHiFA Ê¿ÏÂµ§Ç° 2025 Balcom BMW CUP ¹Åç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×½éÀï¤ÎU-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½Àï(20Æü)¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÊø¤·¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾22Ê¬¤Ë¤ÏÃæ¤Ø¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤éÀµ³Î¤Ê±¦Â¥¯¥í¥¹¡£¥Ë¥¢¤ÎCB¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð(¼¯Åç)¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÏÈ¤ØÈô¤Ð¤·¤¿¡£Á°ÆüÎý½¬¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿·Á¤¬½Ð¤Æ·èÄêµ¡¤òÁÏ½Ð¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÚÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÍ£°ì¡¢¤¢¤ì¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁê¼êDF¤Î´Ö¹ç¤¤¤ÎÎÉ¤¤¼é¤ê¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£½Ä¤Ø¤Î»Å³Ý¤±¤ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹¶Î¬¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö(¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¤ÎDF¤ÏÂÐ¿Í¼éÈ÷¤¬)¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·ë¹½´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÈ´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÈ´¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀîºêF U-15À¸ÅÄ»þÂå¤ËÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢(U-15)Âç²ñÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Î½ÄÆÍÇË¤äÎ¢È´¤±¤¬ÆÃÄ¹¡£¤À¤¬¡¢ÀîºêF U-18²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤ÏÇ¯¾åÁê¼ê¤Ë½Ä¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤ÆÃæ¤Ø¥É¥ê¥Ö¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ½Ä¤Ø¡£¡Ö¤½¤³¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï(ÀîºêF U-18´ÆÆÄ¤Î)¿¹¤µ¤ó¤¬¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç½Ä¤Ø¤ÎÆÍÇË¤È¤«¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç³ØÀ¸¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï½ÄÆÍÇË¤òÏ¢È¯¡£¥¯¥í¥¹¤ä¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ê¹þ¤àÆ°¤¤Ç·èÄêµ¡¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÀï¤ÎÈ¿¾Ê¤â³è¤«¤·¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÈ´¤ÀÚ¤ë¤³¤È¡¢·è¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¡£¡Ö»°ãø(·°)Áª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¤É¤Ã¤Á¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»°ãøÁª¼ê¤¬(ÃÞÇÈÂç¤«¤é)Íè¤¿»þ¤ËËÍ¤â¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é»°ãøÁª¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¿ÍÀ¨¤¤¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤â·¸¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡×¡£ÌÜÉ¸¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢Âç²ñ¤È¤«¤Ç·ë²Ì»Ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¹Ô¤ÀÚ¤ë¥×¥ì¡¼¤äÌ£Êý¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥ì¡¼¤òÁý¤ä¤¹¹Í¤¨¤À¡£¡ÖBalcom BMW CUP¡×¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÆÀÅÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î±óÀ¬¤È¤«¤Ë¤â·Ò¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆÂåÉ½ÄêÃå¡¢U17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)
