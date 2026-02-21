ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿25Ê¬¤ÎPK¡£Çð¤Î¥¥Ã¥«¡¼ºÙÃ«¿¿Âç¤È¼¯Åç¤Î¼é¸î¿À¡¦ÁáÀîÍ§´ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸«²ò¤Ï¡©
¡ÎJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£²Àá¡Ï¼¯Åç £²¡Ý£° Çð¡¿£²·î21Æü¡¿¥á¥ë¥«¥ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï£²·î21Æü¡¢J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£³Àá¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÈÂÐÀï¡£36Ê¬¤Ë¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡¢53Ê¬¤Ë¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢£²¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿£±¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡¢¼¯Åç¤Îµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤â¡ÖPK¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎ®¤ì¤Ï°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë25Ê¬¤ÎÇð¤ÎPK¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¥Ã¥«¡¼¤ÎºÙÃ«¿¿Âç¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤òÁÀ¤Ã¤ÆÊü¤Ã¤¿PK¤ò¡¢¼¯Åç¤Î¼é¸î¿À¡¦ÁáÀîÍ§´ð¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÇð¤¬¤ä¤äÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡PK¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿ºÙÃ«¤Ï¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿§¡¹¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿ÁáÀî¤Ï¡¢¡ÖÍ½Â¬¤·¤ÆÈô¤Ö»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢90Ê¬´Ö¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐPKÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¡ÊÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë¤ÏPK¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸¦µæ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢½³¤ëÂ¦¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢»ß¤á¤ëÂ¦¤â¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë¿¿¤óÃæ¤Ë½³¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡°ì¸«¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤À¤±¤Ë¤â¸«¤¨¤ëPK¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÅÏî´Íµ¼ù¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛºÙÃ«¤Î¥Ñ¥Í¥ó¥«¢ªGKÁáÀî¤ÏÀµÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï£²·î21Æü¡¢J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£³Àá¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÈÂÐÀï¡£36Ê¬¤Ë¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡¢53Ê¬¤Ë¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢£²¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿£±¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡¢¼¯Åç¤Îµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤â¡ÖPK¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎ®¤ì¤Ï°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë25Ê¬¤ÎÇð¤ÎPK¤À¤í¤¦¡£
¡¡PK¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿ºÙÃ«¤Ï¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿§¡¹¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢µçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿ÁáÀî¤Ï¡¢¡ÖÍ½Â¬¤·¤ÆÈô¤Ö»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢90Ê¬´Ö¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐPKÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¡ÊÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë¤ÏPK¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸¦µæ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢½³¤ëÂ¦¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢»ß¤á¤ëÂ¦¤â¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë¿¿¤óÃæ¤Ë½³¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡°ì¸«¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤À¤±¤Ë¤â¸«¤¨¤ëPK¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÅÏî´Íµ¼ù¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛºÙÃ«¤Î¥Ñ¥Í¥ó¥«¢ªGKÁáÀî¤ÏÀµÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á