¡Ö¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾¡¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¡×¤Ê¤ó¤È8Ç¯¤Ö¤ê¡ª±ºÏÂ39ºÐGK¤¬³ú¤ß¤·¤á¤ë¡£ÎòÂå2°Ì¤ÎÉ´ÀïÏ£Ëá¤â½é¤Î°ÛÎãÊý¼°¡Ä¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤ë¡©
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï2·î21Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Ç¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¡£55Ê¬¤Ë´Øº¬µ®Âç¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡¢84Ê¬¤ËÁáÀîÈ»Ê¿¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢2¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥§¡¼²£ÉÍFMÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ï¡¢2018Ç¯9·î¡Ê2¡Ý1¡Ë°ÊÍè¤À¡£
¡¡¹¶¼é¤¬¤¬¤Ã¤Á¤ê³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£Á°Àá¤ÎFCÅìµþÀï¤Ï78Ê¬¤ËÅÏî´Î¿Ëá¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤â¡¢90¡Ü3Ê¬¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£PKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢1½µ´ÖÁ°¤Ë½Ð¤¿²ÝÂê¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È½¤Àµ¤·¤ÆÄÏ¤ó¤À¾¡ÅÀ3¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡39ºÐ¤ÎGKÀ¾Àî¼þºî¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¤³¤¦¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤¿·ë²Ì¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾¡¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£FCÅìµþÀï¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤È¤«¡£¤¿¤À¼é¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿ÆÀÅÀ¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËFCÅìµþÀï¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢90Ê¬¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏPKÀï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¾¡¤Æ¤Ð¾¡ÅÀ2¡¢Éé¤±¤ì¤Ð¾¡ÅÀ1¤È¤Ê¤ë¡£¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢J1ÎòÂå2°Ì¤Î660»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÉ´ÀïÏ£Ëá¤Î¼é¸î¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¡£
¡¡³«Ëë3Àï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢À¾Àî¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Î1»î¹ç¤Ë°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢PKÀï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖPKÀï¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥ê¡¼¥°¤È¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤ëÊý¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¾¡ÅÀ1¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«2¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤Ç¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡ÅÀ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤ò¾å¼ê¤¯ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÍýÁÛ¤Ïº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¡£1ÈÖÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤Ê¬¤±¥ª¥Ã¥±¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤ä¥¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î®¤ì¤¬°¤¤ºÝ¤Ë¾å¼ê¤¯´Ö¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤ÇÈ´·²¤Î±ß½ÏÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿À¾Àî¡£É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È»²Àï¤òÌÜ¤¶¤¹¥ì¥Ã¥º¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ1¤¬¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
