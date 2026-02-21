¡Ö¸½Âå¤Î¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ôー¥Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê1ºý¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×´ØÅìÂç¿ÌºÒ¸å¤ÎÄ«Á¯¿ÍµÔ»¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ö¥í¥°¤ò½ñÀÒ²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£
¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¸å¤Ëµ¯¤¤¿Ä«Á¯¿ÍµÔ»¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ö¥í¥°¡Ø9·î¡¢Åìµþ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ù¤Î½ñÀÒ²½¤ËÄ©¤ó¤ÀÊÔ½¸¼Ô¡¦ÌÚÀ¥µ®µÈ»á¡£Èà¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¥«¥Ðー¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¡¢ËÜ¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎT¡×¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢µÔ»¦¤Ø¤Î¡ÖÄÉÅé¡×¤È¸½Âå¤Î¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ôー¥ÁÌäÂê¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌÏº÷¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ò¿Þ¡ÓÆ¨¤²¤ëÄ«Á¯¿Í¤ò¼«·ÙÃÄ¤é¤·¤¿Í¤Ó¤È¤¬Êá¤é¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
ËÜµ»ö¤Ï½ñÀÒ¡ØËÜ¤Å¤¯¤ê¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤òÅ¾¤¬¤¹¡¡È¿¥Ø¥¤¥È½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÆ®¤¤Êý¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤¿¡£
Ä«Á¯¿ÍµÔ»¦¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¥Ö¥í¥°
¡Ø¶å·î¡¢Åìµþ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¡1923Ç¯´ØÅìÂç¿ÌºÒ ¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤Î»Ä¶Á¡Ù¡Ê²ÃÆ£Ä¾¼ù¡Ë¤Î´ë²è¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤È¤¤À¤«¤é¡¢2013Ç¯9·î¤À¡£JRÀÖ±©±Ø¤Î¥Ûー¥à¤Ç·ÈÂÓ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£²èÌÌ¤ò¸«¤ë¤ÈµìÃÎ¤Î¥è¥·¥Î¥ê¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ëÎ©ÇÉ¤Ê¤Èー¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦ÃÎ¡¦°Â¾ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥«¥¼¥Î¥¤¥Á¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ê2023Ç¯ÊÄÅ¹¡Ë¡£
¤·¤«¤·1990Ç¯Âå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ï¥Á¥ê¥Á¥êÆ¬¤Î¥Æ¥£ー¥ó¥¨¥¤¥¸¥ãー¤Ç¡¢¸µË½ÁöÂ²¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òºø¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Èà¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤ËÀÐ´¬¤Ç¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñ²ñ¤ä´±Å¡Á°¤Ç¤Î¼óÅÔ·÷È¿¸¶È¯Ï¢¹ç¡ÊÈ¿¸¶Ï¢¡Ë¤Î³èÆ°¤ä¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ôー¥Á¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¹ÔÆ°¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¡¢2013Ç¯9·î¡¢Åìµþ¡¦È¬¹¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ«Á¯¿Íµ¾À·¼ÔÄÉÅé¼°Åµ¤ò»£±Æ¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î1Ëç¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
Â¿ºÍ¤È¸À¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¬¤ÎÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¹¥´¶¤Î»ý¤Æ¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤È¡¢¤½¤Î¥è¥·¥Î¥ê¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÚÀ¥¤µ¤ó¡¢¤¤¤Þ¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥Ö¥í¥°ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡¡Ä«Á¯¿ÍµÔ»¦¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡£¤¢¤ì¡¢ËÜ¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ã¤¹¤«¡©¡×
¤Þ¤µ¤Ë½ñÀÒ²½¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤É¤¯¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉËÜ¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤À¤è¡×
¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤¹¤«¡£¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¡Ö¤Í¡×¤Î¤¢¤È¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÖÁð¡×¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Öwww¡×¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î¡¢¾Ð¤¤¤Þ¤¸¤ê¤Î¸À¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊÌ¤Ë¥«¥Á¥ó¤È¤¯¤ëÁê¼ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤í¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¤³¤¦¶¯¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¡¢ËÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î»Å»ö¤µ¡×¤È¡£
¥è¥·¥Î¥ê¤Ï¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¡Ö¤¸¤ã¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ°ìÊýÅª¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡ÊÀµ³Î¤Ë¤ÏÀÚ¤é¤ì¤Æ¡Ë¹Í¤¨¤¿¡£µþÉÍÅìËÌÀþ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¡£
¡Ö¤½¤Ã¤«¡£ËÜ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤«¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤ì¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤«¡×¤È¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢¤Ü¤¯¤Ê¤ê¤Î»î¹Ôºø¸í¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢Ãø¼Ô¤Î²ÃÆ£Ä¾¼ù¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆâÍÆ¤ÎÀººº¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î°ÂÆ£¤¬¤Ê¤«¤ÐÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¥«¥ó¥±ー¤Ï¸Å¤¯¡¢1980Ç¯Âå¤ÎÃ¦¸¶È¯±¿Æ°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤Û¤ÜÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤ËÆü»²¤·¡¢»ñÎÁ¤Î¸¶Åµ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î¸¶¹Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢¤Ü¤¯¤È°ÂÆ£¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¥¢¥¿¥Þ¤ò¤Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¡ÖËÜ¤òÇä¤ë¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎT¤¬½ÅÍ×¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë°Æ¤Ï100ËÜ¥Î¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¡£101ËÜÌÜ¤«¤é¤¬¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¾¡Éé¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö3¤Ä¤ÎT¡×¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¥¿¥¤¥È¥ë
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¥¿ー¥²¥Ã¥È
¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Þ¤·¤«¤Ê¤¤¡£´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤«¤é90¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ë´ë²èÎ©°Æ¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï91Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¥Ó¥ß¥çー¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ôー¥Á¤Ë¹³¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¥Ø¥¤¥È¥Ç¥â¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤ë¡ØÉÔí÷Á¯¿Í¡Ù¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿¿¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£2000Ç¯¤ÎÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¸µÅÔÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¡Ø»°¹ñ¿ÍÈ¯¸À¡Ù¤ÎÌäÂê¤Îº¬´´¤¬¤¤¤Þ¤¤¤ÁÀ¤´Ö¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¾ÇÁç´¶¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏËÜ½ñ¤Î¸µ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥í¥°¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
2013Ç¯8·îËö¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥è¥·¥Î¥ê¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç¿ÌºÒÄ¾¸å¤ÎÎ®¸Àéô¸ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÔ»¦¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ó¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÏ«ÎÏ¤Î»ò¤Ç¤¢¤ë½ô»ñÎÁ¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊËÜ¤ò½Ð¤¹°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£²°¾å²°¤ò²Í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡£Ã¯¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£
Ä«Á¯¿ÍµÔ»¦¤ËÊ°¤ê¡¢Åé¤ß¤¿¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í
¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
¥Ö¥í¥°¤Ï¡Ö9·î¡¢Åìµþ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÌ¾¤ÇÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ü¤¯¤â°ÂÆ£¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤ÎËÜ¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊäÂÅª¤Ê¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ê¡Ö9·î¡×¤È´Á¿ô»úÉ½µ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡Ë¡Ø¶å·î¡¢Åìµþ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ù¤È·è¤á¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢¥«¥Ðー¡ÊÉ½»æ¡Ë°Æ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥í¥°¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤¬Êú¤¯¤Î¤Ï¡ÖÄÉÅé¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤À¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤òÅé¤à¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ë°ÛÏÀ¤Î¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÉ¼Ô¤È¤Ê¤ë¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬Àè±Ô²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î·üÇ°¤â¿¡¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀè±Ô²½¡×¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ìÎØ¤Î²Ö¤ò¿Þ°Æ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÅé¤à¡×¹Ô°Ù¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÜÁ´ÂÎ¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¤ËÜ¤Î¥»¥ª¥êー¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¡£¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¤Ë¸ìÊÀ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡Ö¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£Ä«Á¯¿ÍµÔ»¦¤ËÊ°¤ê¡¢Åé¤ß¤¿¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢90Ç¯Á°¤ÎµÔ»¦»ö·ï¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»ñÎÁ¤ä½ñÀÒ¤Ê¤É¤«¤é´ûÃÎ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Ë¼Â¤òÃÎ¤ë°ÊÁ°¤ËÄÉÅé¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤¬¤´¤È¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¥À¥Ö¥ë¤Ç¥¹¥ëー¤µ¤ì¡ÖÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬µÔ»¦¸½¾ì¤òÊâ¤¯¥¹¥¿¥Ç¥£ー¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ä¥¢ー¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¤é¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ÜÆ°¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¡£¸òÄÌÈñ¤Ï¼«ÊÛ¤Ç¡¢»²²ÃÈñ¤Ï¥¼¥í±ß¤À¡£
¤½¤Î¹ÔÄø¤Ç¡¢¤Ü¤¯¤Ï½é¤á¤ÆÅÔÎ©²£ÌÖÄ®¸ø±à¤òË¬¤ì¤¿¡£Âç¿ÌºÒÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÎ¦·³ÈïÉþ¹©¾³¤ÎÀ×ÃÏ¡Ê¤Ê¤ó¤Î°ø±ï¤«¡¢¤³¤í¤«¤é¤¬¤½¤Î¸å¤ËËÜµò¤ò¹½¤¨¤ëËÌ¶è¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡Ë¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈïºÒ¼Ô¤¬Æ¨¤²¹þ¤ß¡¢¤½¤³¤Ë²ÐºÒÀûÉ÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢3Ëü8000¿Í¤â¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¡£¤¤¤Þ¤Ï¸ø±à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿´¤Ë°ÖÎîÆ²¤¬·ú¤Ä¡£¤½¤Î¸ø±à¤Î°ì³Ñ¤ËÅÔÎ©¤ÎÉü¶½µÇ°´Û¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÉü¶½µÇ°´Û¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ø¶å·î¡¢Åìµþ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ù¤Î¥«¥Ðー¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿ÌºÒÅö»þ¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»³ºê´à¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤À¤Ã¤¿¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î³¨¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°òÈª¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÆ¨¤²¤ëÄ«Á¯¿Í¤ò¼«·ÙÃÄ¤é¤·¤¿Í¤Ó¤È¤¬Êá¤é¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Þ¤À¡Ê²¼µ»²¾È¡Ë¡£¤¢¤È¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿³¨¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÖËÞÍÇ¡×¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¹¤é¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡ÖÁÇ¿Í¡×¤Î¤Ü¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î³¨¤ò¥«¥Ðー¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¿±þ¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¾Ü¤·¤¤¿Í¡×¤¬¸«¤ë¤³¤Î³¨¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤ë¤³¤Î³¨¤Ï¡¢¸«¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£
¤Ê¤«¤Ð¶¯°ú¤ËÀâ¤Éú¤»¡¢Éü¶½µÇ°´Û¤Ë¥ì¥×¥ê¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÊª¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È°ÍÍê¤·¤¿¤È¤³¤í²÷Âú¤µ¤ì¡¢¡ØÎ¥Åç¤ÎËÜ²°¡¡22¤ÎÅç¤Ç¡ÖËÜ²°¡×¤ÎÅô¤ê¤ò¤È¤â¤¹¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ç¼Ì¿¿¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤¿º£°æ°ì»ì¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î³¨¤Î¼ý¤á¤é¤ì¤¿²è½¸¤Ï2ºý¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÇ¯·î¤Ë¤è¤Ã¤Æµà¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤µ¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¥«¥Ðー¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡ÖÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜ¤ò½Ð¤¹ºÝ¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë¡ÖÃø¼ÔÌ¾¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¸½Âå¤Î¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ôー¥Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê1ºý
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ãø¼ÔÌ¾¤Ï½ñ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÂ¼¾å½Õ¼ù¡×¤È¤«¡ÖµÜÉô¤ß¤æ¤¡×¤È¤«¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¼«ÂÎ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌ¾Á°¤ÇÇä¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤éÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¡×ºî²È¤¿¤Á¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎËÜ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ñ¤¤¤¿ËÜ¿Í¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¶å·î¡¢Åìµþ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ù¤ò¡Ö½ñ¤¤¤¿ËÜ¿Í¡×¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ö¥í¥°¤ÏÊ£¿ô¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¿Í¤ä¥í¥±¥Ï¥ó¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤À¤¬¡¢´ØÅì1±ß¤ÎµÔ»¦»ö·ï¤«¤é90Ç¯¸å¤ÎÆ±¤¸ÆüÉÕ¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡×¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÊÌ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤À¡£
¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ò¹½À®¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤òÃø¼ÔÌ¾¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ö²ÃÆ£Ä¾¼ù¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¼Ò²ñ±¿Æ°¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¼¯Åç½¦»Ô¡×¤ÎÌ¾¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Ü¤¯¤Ê¤É¡Ö¼¯Åç¡×¤Î¡Ö½¦»Ô¡á½½°ì¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤Ï¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ö¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¸Å¤á¤«¤·¤¤¥Ú¥ó¥Íー¥à¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£Ì¾Á°¤«¤é¡Ö¾¼ÏÂ11Ç¯¡×À¸¤Þ¤ì¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¸Å¤µ¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Èà¤Ï¼¯Åç¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¤À¡Ë¡£
90Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ò¡¢Ï·Îð¤È»×¤ï¤ì¤ëºßÌî¸¦µæ¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿ËÜ¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢¤³¤ÎËÜ¤¬¸½Âå¤Î¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ôー¥Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê1ºý¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
