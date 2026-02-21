¤ê¤¯¤ê¤å¤¦ÌÚ¸¶¡¢·«¤ê½Ð¤·¤¿¡ÈÄ¶²¦Æ»¥À¥¸¥ã¥ì¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¡¡¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹°Õ³°¤ÊÁÇ´é
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥¸¥°¥¶¥°¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¤Ç»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚ¸¶¤Î¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤Ç»×¤ï¤ÌÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2014Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¤ËÌÚ¸¶¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤Ï21Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼LIVE ¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥¸¥°¥¶¥°¡×¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î±éµ»¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤ÇÌÚ¸¶¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥À¥¸¥ã¥ì¹¥¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎË½Ïª¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥¸¥ã¥ì¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÉÛÃÄ¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
