¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥ó¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ô¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¤ªÍ¼ÈÓ¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ô¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ô¡ª¡ªºî¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2¼ïÎà¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥óºî¤ê¤Î¹©Äø¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Íµ¡¤ÈÀÐÍÒ¥É¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤«¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´Íý²ÈÅÅ¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥Ñ¥óºî¤ê¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¤Ê¤éÀÐÍÒ¥É¡¼¥à¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ô¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤ ¾Æ¤Î©¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤ò»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤Þ¤¿Ä¾¤°¤Ë¾Æ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£