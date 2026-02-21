¡ÖºÍÇ½¤Ï¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¸÷¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×Ì¡²è²È¡¦¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¤¬¸ì¤ë¡¢»þ´Ö¤È¿ÍÀ¸¤Î¼ê¿¨¤ê
¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¡²è²È¡¦¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¤ÎºÇ¿·ºî¡ØTalent―¥¿¥ì¥ó¥È―¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬¤¬¡¢2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï·ÝÇ½³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë»þ´Ö¼´¤Ç¡ÖºÍÇ½¡×¤Î¹ÔÊý¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤À¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÍÆ»Ñ¤ä¼ã¤µ¡¢Îø°¦¡¢À¤´Ö¤Î´ãº¹¤·¡¢Ç¯Îð¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬¡¢ºÍÇ½¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û2000Ç¯Âå¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê´¶¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿1¥³¥Þ
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö´ãº¹¤·¡×¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿2000Ç¯Âå½éÆ¬
-¡ØTalent―¥¿¥ì¥ó¥È―¡Ù¤Ç¤Ï¡ÖÍÆ»Ñ¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡¡ÍÆ»Ñ¤Ï¡¢ºÍÇ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ß¥³¥È¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡ÖÍÆ»Ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬É¬¤º¤·¤âÀ¸¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
-¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¡¢¥ß¥³¥È¤¬Í§¤À¤Á¤«¤é¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ï¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¾¯½÷Æ±»Î¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤È¸£À©¤¬¤¹¤´¤¯¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢ÃË»Ò¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¡¢ÂÖÅÙ¤¬°ã¤¦¤è¤Í¡×¤È¤«¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ß¥³¥È¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìµ¼«³Ð¤µ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¤Ç¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤Ê¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤ÀÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍÆ»Ñ¤ò¡Ö»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¤È¤¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¤½¤ì¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁÓ¼º´¶¤ÏÂç¤¤¤¤Ï¤º¡£
º£¤ÏºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¿Í¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¼ã¤¯¸«¤¨¤ëÅÀ¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¡ÖÍÆ»Ñ¡×°Ê³°¤ÎÉð´ï¤Ë½Å¿´¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¥ß¥³¥È¤¬¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£»ä¼«¿È¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
-¼ã¤µ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿ÍÆ»Ñ¤¬ÍÉ¤é¤°¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏËãÀ¸¤¯¤ó¤â¡ÖÍÆ»Ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Èà¤ÏÍÆ»Ñ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢µÕ¤ËÂç½°¤¬¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÈè¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¡×¤ä¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤ÃæÇ¯ÃËÀ¤ÎÌò¡×¤¬ÆëÀ÷¤Þ¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¤È¤¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤òÆÍ¤ÄÌ¤»¤ë¤Î¤«¡£ÍÆ»Ñ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¤«¤»¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£ÃË½÷¤È¤â¤ËÄÌ¤¸¤ëÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
-ÌòÊÁ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÏÃ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥É¥·ー¥ó¤ò¤á¤°¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£2000Ç¯Âå¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê´¶¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÍÆ»Ñ¤¬¡Ö¾ÃÈñ¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
2000Ç¯Âå¤Ï¡¢ÀÅª¤Ê´ãº¹¤·¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½½Ð¤µ¤ì¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±Ç²è¤ÎÃæ¤ÎÉ½¸½¡×¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥ËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬°¤¤¤Î¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¡Ö»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤¿¡×·ë²Ì¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¿¤À¡¢»Å»ö¤¬¸º¤ë¤³¤È¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÉÔ¹¬¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡¡
¡Ö°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÎÇ´Ëì¤ò¸«¤»¤ë¹Ô°Ù
-Êª¸ì¤Ë¤Ï¡Ö24»þ´Ö¡¢¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤·¤Ê¤¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎø°¦¤Ï¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤ÎÀßÄê¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îø°¦ÌÏÍÍ¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ëÁ°Äó¤Ï¡Ö¼Çµï¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¾å¿´¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì±þ¡¢¡Ö½éÎø¡×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£
ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¡×¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤òË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£Îø°¦¤Ê¤Î¤«¡¢Âº·É¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Îø°¦¤Ã¤Æ¡¢Á´Ç½´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¡×¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡£
¤¿¤À¡¢Îø°¦¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÆ±¶È¼Ô¡×¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÌ¤Î¼»ÅÊ¿´¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤¥¿ー¥à¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼ã¤«¤ê¤·¤È¤¤ÎÀª¤¤¡×¤¬±Êµ×¤ËÂ³¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Å¾Íî¤·¤¿¤ê¡¢ÄÉ¤¤È´¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¶Ñ¹Õ¤Ï¡¢¶öÁ³¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
-ºîÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¿©»ö¤Î¥·ー¥ó¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¥·ー¥ó¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ°Â¿´¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡×¤Î¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÎÇ´Ëì¤ò¸«¤»¤ë¹Ô°Ù¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤È°ìÃÊ³¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç10Ç¯Ã±°Ì¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
-¡Ö¥ª¥«¥Þ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ó¤À¤¾À¤´Ö¤Ç¤Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î°ì¸À¤Ï¡¢Îø°¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤´Ö¤ÎÌÜ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Þ¤À¼êÃµ¤ê¤À¤Ã¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁØ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½Âå¤Ç¤âÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¼«Ê¬¤È¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦ÁØ¡×¤â´Þ¤á¤¿¡ÖÀ¤´ÖÍÍ¡×¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦¶È¡£¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÉÔ¼«Í³¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤À¤³¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-À¤´Ö¤Î´ãº¹¤·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤âÉÁ¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤Îº¢¤À¤Ã¤Æ¡Ö¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÅö»þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡ÖBL¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç10Ç¯¤Û¤ÉºÐ·î¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤³µÇ°¤äÃ±¸ì¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê10Ç¯Ã±°Ì¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£
2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¤â´Þ¤á¤ÆÄ¹¤¤¥¿ー¥à¤ÎÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¸Ä¿Í¤âÊÑ¤ï¤ê¡Ä¡Ä¡£ºÍÇ½¤â¤Þ¤¿¡¢Ç¯Îð¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¸å¤«¤é¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤ëºÍÇ½¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ºÐ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÍÆ»Ñ¡×¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÍÇ½¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
-²ÃÎð¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÊú¤«¤ì¤¬¤Á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤·¤Ê¤¬¤µ¤ó¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤Îµ÷Î¥´¶¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£¤Î¤Û¤¦¤¬Í§¤À¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï³Ú¤·¤¤¡£¼ã¤¤¤È¤¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢º£¤Ï¡Ö¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
70Âå¤Ç¤âÙæ¤á¤ë¤È¤¤ÏÙæ¤á¤ë¤·¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¤¿¤À¡ÖÁ°¤Ë¤â»÷¤¿¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢µ¤¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä¹¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤òÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ìÔÂô¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿ä¤·¤Î³èÌö¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤¿ä¤·¤ä¥ª¥¿¥¯Í§¤À¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡£
»ä¸Ä¿Í¤Ç¤¤¤¦¤È90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÂ¿¹¬´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÅÅçÍ£
Talent―¥¿¥ì¥ó¥È―
¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß
2026Ç¯2·î20Æü
770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
B6È½¡¿208¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4-08-843234-2
2000Ç¯£¶·î¡£ÊØÍø²°£´¿Í¤¬³èÌö¤¹¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¡£¼ã¤¤£´¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç½÷Í¥¤È¤Î¶¦±é¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Æ¡¹Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¶¹¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂç¿Í¤¿¤Á¤Î»×ÏÇ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢¤Þ¤À¡¢¡Ö²¿¼Ô¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ã¤¤Ìò¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¨¡¨¡¡£
»î¤·ÆÉ¤ß