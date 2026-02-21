¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï
ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØRising Sun ¡Á¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road¡Á¡Ù(Ëè½µ·îÍË25:52¡Á)¤Î#15¡Ö²Ì¤Æ¤Ê¤¡¢ÌÀÆü¤Ø¤ÎÎ¹¡£¡×¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØRising Sun ¡Á¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road¡Á¡Ù¡¡(C)ABC¥Æ¥ì¥Ó
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢LDH½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤Ç¿Ê¤àÆ»¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
1·î26Æü¤«¤éFANTASTICSÊÔ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëFANTASTICS¤Îº£¤Î»Ñ¤ò¡¢2¿Í¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5²ó¤ÇFANTASTICSÊÔ¤ÏºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤ª¤è¤½3¥ö·î´Ö¤«¤±¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ÖFANTASTICS LIVE TOUR 2025 "BUTTERFLY EFFECT" -FLY WITH YOU-¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÅ²¬¸ø±é¤ËÌ©Ãå¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¦È¬ÌÚ¤ÈÃæÅç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤ë¡£
¾ï¤ËÄ©ÀïÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëFANTASTICS¡£EXILE¤È·óÇ¤¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀ¤³¦¤¬¡ÖEXILE¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤«¥Õ¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡Ä¡Ä¥°¥ë¡¼¥Ö¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¡¢FANTASTICS¤ÏºÙ¤«¤¤¥¸¥ã¥Ö¤Ç¥°¥ë¡¼¥Ö¤ò¹ï¤à´¶¤¸¡×¤ÈÎã¤¨¤¿¤¬¡¢EXILE¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤è¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¥ê¡¼¥À¡¼¤Îº´Æ£Âç¼ù¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡Ö¤â¤·¤âFANTASTICS¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ë²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÃæÅç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î1²ó¤·¤«Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡£¡ØËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡Ù¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò´ê¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£¤Þ¤Ç¤ÎFANTASTICS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¬ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¡ØOVER DRIVE¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Îµ¤»ý¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢Á´Éô¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤¢¤Î»þ¡Ø²¶¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢FANTASTICS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£´ñÀ×Åª¤Ë±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÁ´°÷¤¬¤½¤ì¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢º£Ç¯1·î1Æü¤Î2¿Í¤Ë¤âÌ©Ãå¡£²ÎÈÖÁÈ¤ò½ª¤¨¤ÆÇ¯¤ò±Û¤·¡¢Æ±»þ¤Ë»Å»ö»Ï¤á¤ò·Þ¤¨¤¿FANTASTICS¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÇ»¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×(ÃæÅç)¡¢¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢(7·î¤Î)¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê3Days¡£ËèÆüÊÑ¤ï¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×(È¬ÌÚ)¤ÈÅú¤¨¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤¬¶¦¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÈÊ¿¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤âÏÃ¤¹¡£
¡Ö±¿¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤½¤í¤¦»þ¤¬É¬¤ºÍè¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Á´°÷¤¬¤½¤ì¤òÉ¬¤ºÄÏ¤á¤ë¥Õ¥ëÁõÈ÷¤·¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¬ÌÚ¤Ë¡¢ÃæÅç¤â¡ÖHIRO¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¾ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢Æó¿Í¤Ç2026Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Îµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
