¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯½é¤È¤Ê¤ë¿·À½ÉÊÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Nothing¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥«¡¼¥ë¡¦¥Ú¥¤»á¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤ò²þÊÑ¤·¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¼«¼Ò¤Î¿·À½ÉÊÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤½¤ÎÍâÆü¡Ê3·î5Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇNothing¤Ï¡¢¼¡´ü¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖPhone (4a)¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀ½ÉÊ¡ÖHeadphone (a)¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Á°Æü¤ËÃæ²Á³ÊÂÓ¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¡ÖiPhone 17e¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Nothing¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¡¢3·î5Æü10»þ30Ê¬¡Ê¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸É¸½à»þ¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÏÆ±Æü19»þ30Ê¬¡Ë¤ËPhone (4a)¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Phone (4a)¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¡×´¶¿¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ãþÂÎ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÁÇºà¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Phone (4a)¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏSnapdragon 7s Gen 4¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤ÈPro¥â¥Ç¥ë¤ÎÎ¾Êý¤Ë8GB¤Þ¤¿¤Ï12GB¤ÎRAM¡¢128GB¡Á256GB¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¹½À®¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¥â¥Ç¥ë¤Î¼ç¤Ê°ã¤¤¤ÏÇØÌÌ¥«¥á¥é¤Ë¤¢¤ê¡¢Phone (4a)¤Ï¥Ç¥å¥¢¥ë¹½À®¡¢Phone (4a) Pro¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¼°¤ÊÈ¯É½¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
