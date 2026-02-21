¸µÃËÆ®¸ÆÁÈ¡¦À®ÅÄ¾¼¼¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ú¸åÊÔ¡Û¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ËÃÑ¤¸¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈºÆ»ÏÆ°¤Î¤¿¤á¾åµþ¸å¤Ë²»³Ú³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ó¤«¤Ä²°¤Ç¤Î½¤¶È¡¢¤Þ¤¿ËÜ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú°á¤ò¤Ä¤±¤ë¹©Äø¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶ìÏ«¤·¤¿¡Û
¡½¡½¼«½öÅÁ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¾¼¼¡¤µ¤ó¤¬¤È¤ó¤«¤Ä²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤ê¤ó¤´¤ÎÈé¤µ¤¨Çí¡Ê¤à¡Ë¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¡¢²æ¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ê¤«´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
ËÍ¤Ë¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÎÁÍýÄ¹¤Ë¡Ø¤È¤ó¤«¤Ä¤ÏÎÁÍý¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£À¸È¾²Ä¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
Ìý¤Î²¹ÅÙ²Ã¸º¡¢Æù¤ÎÁÝ½ü¤«¤éÀÚ¤êÊ¬¤±Êý¡¢°á¤Î¤Ä¤±Êý......¡£ÆÃ¤Ë°á¤ò¤Ä¤±¤ë¹©Äø¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¿¦¿Íµ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¿¤ÀÎÁÍý¤ò¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÁÂ¤«¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ªÅ¹¤Ç½Ð¤¹Êª¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¸ý¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÇÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤¬²»³Ú¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Î¤Ä¤Ê¤®¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó²»³Ú¤À¤Ã¤ÆÁÂ¡Ê¤ª¤í¤½¡Ë¤«¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
ÀäÂÐ¤Ë¤É¤Á¤é¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤È¿´¤ËÀÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÄÅ¹¸å¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÇÍâÆü¤Î»Å¹þ¤ß¤ò½ª¤¨¤ë¤È¤â¤¦¿¼Ìë¤Ç¡£¡ØÌ¾¸Å²°¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¤Õ¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Î¤ª¼ò¤ò¤³¤Ã¤½¤ê°û¤ó¤Ç¡¢¤Û¤í¿ì¤¤¤Ç¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë¹ÌÍÛ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¯¥À¤ò´¬¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£¹ÌÍÛ¡¢¿¿ÌëÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÍ¤ÎÄ¹ÏÃ¤Ë¤¤¤Ä¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¡½¡½ÎÁÍý°Ê³°¤â¡¢Âç¹©¡¢ºàÌÚ²°¡¢¹©¾ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ºàÌÚ²°¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¥¹¥×¥ë¡¼¥¹¡¢¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¡¢¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥É¤È¤«¡¢ºà¼Á¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
ºàÌÚ²°¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤Î¸«¤¨Êý¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡£
¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤ó¤«¤Ä²°¤Ç¤ÎÎÁÍý·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤Ö¿©ºà¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤È¤³¤ì¤Ç¤¢¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤éÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿©ºà¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤ì¤¬ºî¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¡£
¤È¤ó¤«¤Ä²°¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½º£¤¤¤ë¾ì½ê¡¢º£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬¥à¥À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬À¸³è¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¿ÍÀ¸¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¡Û
¡½¡½¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«½öÅÁ¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡¢¾¼¼¡¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¿¦¶È¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤â¤¦°ìÅÙ²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ²»³Ú¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤ÏÀÀ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£²ü¤á¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿¿¤ÃÅö¤ÊÆ»¤òÊâ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬²¿¤è¤ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤ÀäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢57ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¥®¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÅÙ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Êª¤â¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¢¤È¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹´ü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢µÞ¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¾·¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÅ¾´¹´ü¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬ËÍ¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ¨¤²¤¿¤é²¿¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÆ¨¤²¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ¬¤º»öÂÖ¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Æ¨¤²¤¿¤é¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÆ¨¤²¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¿ÍÀ¸¡£¤É¤³¤«¤Ç¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¬É¬¤ºÍè¤ë¡£
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤ÎºÆ»ÏÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤¢¤Î¤Þ¤ÞÌ¾¸Å²°¤Ç¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¿ÍÀ¸¡¢²¿¤¬Àµ²ò¤ÇÉÔÀµ²ò¤«¤Ê¤ó¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡£
¤½¤ì¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¿´¡¢¹¬¤»¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¿´¤¬·è¤á¤ë¤«¤é¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ¤ÎºÆ»ÏÆ°¤ÏÌµËÅ¤Ë¤â»×¤¨¤ëÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤â¤·¤âÄ©Àï¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¹ï¤á¤ë¡£
¤À¤«¤éÃËÆ®¸ÆÁÈ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿º£¤À¤«¤é¸ì¤ì¤ë·ë²ÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡×¡ÚÌÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¡Û
¡½¡½¼«½öÅÁ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÖÄ©Àï¤·Â³¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥®¥¿¡¼¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢²Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤â¤½¤¦¤À¤·¡£½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¿¦¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¿ô»ú¤À¤±¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÄÉµá¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡½¡½¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ÎÄÉµá¡¢Àè¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤Ê¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤³Î¸Ç¤¿¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤½¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´é¤Î¹¤¤·ò°ì¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¶öÁ³³Ú²°¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê½±·â¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤´¤¯²÷¤¯¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
°ìÊý¤ÇÀèÇÚÊý¡¢ºæÀµ¾Ï¤µ¤ó¤äÉÛ»ÜÌÀ¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¿Í´ÖÀ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¿Í³Ê¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¹ÈÇò¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤Ï¤¹¤´¤¤»É·ã¤ò¡¢ÀèÇÚÊý¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤¹¤´¤¤´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Ï¥ì¥³Âç¤Ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»É·ã¤òËÜÅö¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤É¤¦³è¤«¤·¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢»É·ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¡£¿´¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Ä°¤¤¤Æ¤â¡¢»É·ã¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ö¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡½¡½º£¸å¤Î¾¼¼¡¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¼«Ê¬¤ËÃÑ¤¸¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤ä¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿ÙÝ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âÊø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤Ï¤º¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¡¢Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éº£Æü¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èþ³Ø¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤À¤«¤é¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ßÊÖ¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤êÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¼«½öÅÁ¤Î¤½¤ÎÀè¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡üÀ®ÅÄ¾¼¼¡¡Ê¤Ê¤ê¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë¡¡
1968Ç¯8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1988Ç¯¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡× ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë&¥ê¡¼¥É¥®¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿ô¡¹¤Î²»³Ú¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×³èÆ°µÙ»ß¸å¤Ï²»³Ú³èÆ°¤ËÀìÇ°¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤â2020Ç¯¤Ë²»³Ú³èÆ°¤òºÆ³«¡£2022Ç¯¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×¤ÇºÆÅÙÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢»û²¬¸Æ¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÖRockon Social Club¡×¡ÖNARITA THOMAS SIMPSON¡×¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë&¥®¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£2026Ç¯1·î¡¢½é¤Î¼«½öÅÁ¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤ó¤È¤ó¡½À®ÅÄ¾¼¼¡¼«½öÅÁ¡½¡Ù¤òÈ¯Çä¡£Æ±Ç¯3·î11Æü¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¡ÖNARITA THOMAS SIMPSON ¿ÍÀ¸¤Ï¤È¤ó¤È¤ó Billboard Live¡×¡¢9·î3Æü¤è¤êRockon Social Club¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Ê¸¡¿¿åÌî¸÷Çî¡¡¼Ì¿¿¡¿°æÂ¼Ë®¾Ï