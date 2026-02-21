¡ÖÌÜÀþ¤¬ÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¡×¤À¤È¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡ª½é¡¦Ãæµé¼Ô¸þ¤±FW¥ì¥Ã¥¹¥ó
200¥äー¥ÉÁ°¸å¤ÎÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤ä¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î½ÐÈÖ¡ª¤·¤«¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÃ¡¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£
¡Ö»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÂÇ¤ÁÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¥³¥ì¤À¡ª
¡ÚFW¤Î¥Ò¥ó¥È¡Û¥¢¥É¥ì¥¹¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¡Ö¼Ð¤á¡×¤ÏNG
ÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¤·¤¿ÌÜÀþ¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¥ー¥×¡ª
ÂÎÁ´ÂÎ¤ò¥ì¥Ù¥ë¤Ë²ó¤¹¤È¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë
¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤Î¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ø¤ÎÌÜÀþ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÌÜÀþ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¥ßー¥ÈÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹½¤¨¤ë¤È¤¤ËÄã¤¤¥é¥¤¥ÊーÀ¤ÎÃÆÆ»¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢ÌÜÀþ¤òÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¥»¥Ã¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ª¤ä¹ø¤Ê¤É¤ÎÂÎÁ´ÂÎ¤ò¥ì¥Ù¥ë¤Ë²ó¤¹¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÎ¾ÌÜ¤Î¹â¤µ¤¬¤½¤í¤¦¤è¤¦¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ß¥¹¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êÈô¤Ð¤»¤Þ¤¹¤è¡£
½é¡¦Ãæµé¼Ô¤Ï¡¢¹â¤¤µå¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤ÆÌÜÀþ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤³¤ì¤¬¥À¥Õ¥ê¤ä¥È¥Ã¥×¡¢¥Á¥ç¥í¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¤ò¾·¤¯¸¶°ø¡£
¡Ú¼Ì¿¿±¦¾å¡ÛÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë²óÅ¾¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÎ¾ÌÜ¤Î¹â¤µ¤¬¤½¤í¤¦¤è¤¦¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿±¦²¼¡Û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç´é¤¬Áá¤¯¾å¤¬¤êÌÜÀþ¤¬¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ú¡û¡ÛÌÜÀþ¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç¥ー¥×¤¹¤ë
ºÇ½é¤Ï¥·¥ã¥Éー¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÌÜÀþ¤ò³ÎÇ§¡£¼¡¤ËÁÇ¿¶¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÌÜÀþ¤ò¥ー¥×¤¹¤ë´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
¡Ú¡ß¡Û±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤ë
ÌÜÀþ¤¬¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¼´¤¬±¦¤Ë·¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¶ËÃ¼¤Ë°¤¯¤Ê¤ë¡£
ÂÎ¤ò¥ì¥Ù¥ë¤Ë²ó¤¹
¡ÖÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸ª¡¢¹ø¡¢¥Ò¥¶¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹â¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¡ÊÎÓ¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡ÌÜÀþ¤Î¥ー¥×¤ò¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÎÓ ºÚÇµ»Ò
¡ü¤Ï¤ä¤·¡¦¤Ê¤Î¤³¡¿1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£154㎝¡£18Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤ÎµþÅÔ¥ì¥Ç¥£¥¹¥ªー¥×¥ó¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¡£»Õ¾¢¤Ï¶Üß·¿®Íº¤Ç¡¢¥×¥íÆþ¤êÁ°¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»Õ¾¢¤æ¤º¤ê¤Î¶µ¤¨¾å¼ê¡£¥Õ¥êー¡£
¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ¡¢²¬ÅÄ¹ëÂÀ
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬