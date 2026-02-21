¥¢¥¦¥Ç¥£¿··¿¡ØRS5¡Ù½é¸ø³«¡ª¡¡RS½é¤ÎPHEVºÎÍÑ¡¡½¾Íè·¿¤Î¼åÅÀ¹îÉþ¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×
RS4¸å·Ñ¡¡¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎPHEV¤Ë
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢¿··¿¤Î¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡ØRS5¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ØRS4¡Ù¤Î¸å·Ñ¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢RS¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä½é¤ÎPHEV¤Ï639ps¡ª ¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¿·ÅÐ¾ì¡ÚRS5¥¢¥Ð¥ó¥È¤ÈRS5¥»¥À¥ó¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´76Ëç
²¤½£¤Ç¤Ïº£²Æ¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥¢¥Ð¥ó¥È¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡Ë¤È¥»¥À¥ó¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹¶·âÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£RS5¥¢¥Ð¥ó¥È
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥¯»á¤Ï¡¢¡ÖRS5¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ï»È¤¤¤â²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²ÃÂ®´¶¤È¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó
RS5¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤2.9L V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¤³¤ì¤Ë22kWh¡Ê¼Â¸úÍÆÎÌ¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó°ìÂÎ·¿¤ÎÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¡Ê177ps¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÀèÂåRS4¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¥í¥ë¥Õ¡¦¥ß¥Ò¥ë»á¤ÏAUTOCAR¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï2.9L¤È¤¤¤¦ÇÓµ¤ÎÌ¤À¤±¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¡¢²þÎÉ·¿¥ß¥é¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ô¥¹¥È¥ó¤¬ºÇ²¼ÅÀ¤ËÃ£¤¹¤ëÁ°¤ËµÛµ¤¥Ð¥ë¥Ö¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÇ³Èñ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Æ³ÆþÍ½Äê¤Î¥æ¡¼¥í7ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤òËþ¤¿¤¹¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡£Ç³ÎÁÊ®¼Í°µ¤â°ú¤¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢²ÄÊÑ¥¸¥ª¥á¥È¥ê¡¼¥¿¡¼¥Ü¤ò¿åÎä²½¤·¤ÆµÛµ¤²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£RS5¥¢¥Ð¥ó¥È ¥¢¥¦¥Ç¥£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÂåRS4 V6Èæ¤Ç40psÁý¤Î510ps¤òÈ¯À¸¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹ç·×½ÐÎÏ¤Ï639ps¤È¤Ê¤ê¡¢169ps¤ÎÈôÌöÅª¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
8Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢0-100km/h²ÃÂ®¤Ï3.6ÉÃ¡ÊÀèÂå¤è¤ê0.1ÉÃÂ®¤¤¡Ë¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï285km/h¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï¥»¥À¥ó¤Ç2355kg¡¢¥¢¥Ð¥ó¥È¤Ç2370kg¡£
¿ôÃÍ¾å¤Î²ÃÂ®ÀÇ½¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ï¡¢²ÃÂ®´¶¤ÏRS4¤è¤êRS5¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë±Ô¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÂåRS4¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Î¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥ÈÂÐ·è¤Ç¤Ï¡¢RS5¤Ï2.5ÉÃ¤Ç2¼Ö¿Èº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¤ËÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
PHEV¤Î¤¿¤áÌó80km¤ÎÅÅµ¤Áö¹Ô¤â²ÄÇ½¤À¡£
¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È420mm¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢¥ê¥¢400mm¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ð¥Í²¼½ÅÎÌ¤ò30kgºï¸º¤¹¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯À½¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬6000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó125Ëü±ß¡Ë¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢²þÁ±¡¡¥É¥ê¥Õ¥È¥â¡¼¥É¤â
¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏRS4¤ÎÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤Î²ò¾Ã¤â¹ÍÎ¸¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿·¤·¤¤¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥È¥ë¥¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢ÅÅµ¤µ¡³£¼°¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥ê¥¢¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤À¤¬¡¢11ps¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç204kg-m¤Î¥È¥ë¥¯¤ò½Ö»þ¤Ëº¸±¦¤Î¼ÖÎØ¤ËÊ¬ÇÛ¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¿·³«È¯¤Î¥í¥Ã¥¯¼°¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶îÆ°ÎÏ¤ÎºÇÂç100¡ó¤ò¸åÎØ¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤³¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢¡ÖRS¥È¥ë¥¯¥ê¥¢¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¡Ê¼Â¼ÁÅª¤Ê¥É¥ê¥Õ¥È¥â¡¼¥É¡Ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£RS5¥»¥À¥ó ¥¢¥¦¥Ç¥£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Æ¥¢¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥ß¥Ò¥ë»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖÀèÂåRS4¤Ç¤â²þÁ±¤Ï¿Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¤½¤ì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³«È¯À®²Ì¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤¬¼ÂºÝ¡¢¤É¤ì¤Û¤É±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢¼çÍ×¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëBMW M3¤ä¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG C 63¤Î»ÍÎØ¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¥ê¥¢¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ÎÆÃÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç·¿¥Þ¥Õ¥é¡¼ÅëºÜ¡¡¹¶·âÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É¸½à¤ÎA5¤è¤êÄã¤¯¡¢¥ï¥¤¥É¤Ë¹½¤¨¡¢20¥¤¥ó¥Á¤Þ¤¿¤Ï21¥¤¥ó¥Á¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÍú¤¯¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÆÍ¤µÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¡¦¥·¡¼¥Ð¡¼¥º»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ø¸þ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ë°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·ÍÞ¤¨µ¤Ì£¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¢¥¦¥Ç¥£RS5¥¢¥Ð¥ó¥È ¥¢¥¦¥Ç¥£
ºÇ¤âÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤À¡£¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÂç·¿¥°¥ê¥ë¤¬¡¢V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÅÅµ¤·ÏÅý¤ÎÎäµÑÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥È¤È¥ê¥¢¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°É÷¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¸ú²Ì¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤¬¡¢·ý¤¬ÄÌ¤ë¤Û¤ÉµðÂç¤ÊÇÓµ¤´É¤À¡£
¥·¡¼¥Ð¡¼¥º»á¤Ï¡¢¡Ö¡ØÇÓµ¤´É¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥¤¥¨¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¡¢ÇÓµ¤´É¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£RS5¤Î±Ñ¹ñ²Á³Ê
RS5¤Î¥»¥À¥ó¤Ï¼ç¤ËËÌÊÆ»Ô¾ì¸þ¤±¤À¤¬¡¢º£²ó¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¥¢¥Ð¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥»¥À¥ó¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2006Ç¯¤ÎB7À¤Âå°ÊÍè¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ê¤ë¡£
±Ñ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëRS5¥»¥À¥ó¤Î²Á³Ê¤Ï8Ëü9400¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1865Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ï9Ëü5400¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1990Ëü±ß¡Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Õ¥©¥¢¥·¥å¥×¥ë¥ó¥°»ÅÍÍ¤Ï10Ëü7400¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2240Ëü±ß¡Ë¤À¡£°ìÊý¡¢RS5¥¢¥Ð¥ó¥È¤Ï9Ëü1300¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1900Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÇ¼¼Ö¤Ï6·î¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£