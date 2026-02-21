¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26 Âè25Àá ¥Ó¥ë¥Ð¥ª vs ¥¨¥ë¥Á¥§ »î¹ç·ë²Ì
¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè25Àá ¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤È¥¨¥ë¥Á¥§¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î21Æü05:00¤Ë¥µ¥ó¡¦¥Þ¥á¥¹¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï¥´¥ë¥«¡¦¥°¥ë¥»¥¿¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥ª¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥»¥È¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ë¥Á¥§¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥·¥ë¥Ð¡ÊFW¡Ë¡¢¥Æ¥Æ¡¦¥â¥ì¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
64Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Î¥æー¥ê¡¦¥Ù¥ë¥Á¥Á¥§¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥´¥ë¥«¡¦¥°¥ë¥»¥¿¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢69Ê¬¥¨¥ë¥Á¥§¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥·¥ë¥Ð¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
71Ê¬¡¢¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¦¥Ê¥¤¡¦¥´¥á¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥ì¥´¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤êGarcia Eder¡ÊFW¡Ë¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥Ù¥¹¥¬¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
74Ê¬¡¢¥¨¥ë¥Á¥§¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Æ¥Æ¡¦¥â¥ì¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¡¢¥ì¥ª¡¦¥Ú¥È¥í¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥é¥Õ¥¡¡¦¥ß¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ö¥Ð¡¦¥µ¥ó¥¬¥ì¡ÊDF¡Ë¡¢¥Àー¥Ó¥È¡¦¥¢ー¥Õ¥§¥ó¥°¥ëー¥Ðー¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
75Ê¬¡¢¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ª¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥»¥È¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ðー¥í¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
80Ê¬¡¢¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¤¥Ë¥´¡¦¥ì¥¯¥¨¡ÊDF¡Ë¡¢¥¤¥Ë¥ã¥¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ø¥¹¥¹¡¦¥¢¥ì¥½¡ÊDF¡Ë¡¢¥¦¥ë¥³¡¦¥¤¥¼¥¿¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
81Ê¬¡¢¥¨¥ë¥Á¥§¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Ð¥ì¥é¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¢¥É¥ê¥¢¡¦¥Ú¥É¥í¥µ¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î89Ê¬¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤¬µÕÅ¾¡£¥´¥ë¥«¡¦¥°¥ë¥»¥¿¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¨¥ë¥Á¥§¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï55Ê¬¤Ë¥¦¥Ê¥¤¡¦¥´¥á¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢67Ê¬¤Ë¥¤¥Ë¥´¡¦¥ì¥¯¥¨¡ÊDF¡Ë¡¢90+1Ê¬¤Ë¥´¥ë¥«¡¦¥°¥ë¥»¥¿¡ÊFW¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¨¥ë¥Á¥§¤Ï11Ê¬¤Ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ð¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢45+1Ê¬¤Ë¥ëー¥«¥¹¡¦¥»¥Ú¥À¡ÊFW¡Ë¡¢88Ê¬¤Ë¥Ú¥É¥í¡¦¥Ó¥¬¥¹¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
