¤½¤ê¤ã¾¡Éé½ê¤Ç¶¯¤¤¥ï¥±¤À¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸í¿³¤Ç¤âÀäÂÐ¥¥ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤ò·è¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¸í¿³¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¡£ÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¹³µÄ¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²Ö´¬Åì¹â¹»»þÂå¤«¤é´Ó¤¤¤Æ¤¤¿Å¯³Ø¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÃ«¤¬ÎéÀáÀµ¤·¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ë¿¿°Õ¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºî²È¤ÎÀ¾ÂôÂÙÀ¸¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÊÉ¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©»Å»ö¤Ë¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤â¸ú¤¯ÂçÃ«¥¤¥º¥à¡¦¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó57¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò·Áºî¤Ã¤¿
²Ö´¬Åì¹â¹»»þÂå¤Î¶µ¤¨
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖºÂ±¦¤ÎÌÃ¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢¡Ö¤È¤¯¤Ë¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÀèÆþ´Ñ¤Ï²ÄÇ½¤òÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡×¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¡ª
¡Ê1¡Ë¼«Í³¤ÈÀÕÇ¤
¡Ê2¡Ë¸¢Íø¤ÈµÁÌ³
¡Ê3¡Ëºá¤ÈÈ³
¡¡Åú¤¨¡¡¡Ê2¡Ë¸¢Íø¤ÈµÁÌ³
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼Ò²ñ²Ê¤Î¼ø¶È¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾®Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²Ö´¬Åì¹â¹»»þÂå¤Ëº´¡¹ÌÚÍÎ´ÆÆÄ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥³¥í¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô°÷¤òÂåÉ½¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¸¢Íø¡Ù¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡ØµÁÌ³¡Ù¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨ËÞÂÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²Ö´¬Åì¤ÎÁª¼ê¤Ï°ìÎÝ¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÉô°÷¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¸¢Íø¤â¡¢°ìÎÝ¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¸¢Íø¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë