¡Ö¶áÇ¯¤Ï¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×ÊÆ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¡¡¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Î¡ÈËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¡É¤òÊÆÊüÁ÷¶É¤¬ÎÏÀâ¡ÖËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
ÂçÉñÂæ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¥ê¥¦¤Î»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¤ÇºÇ¸å¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤«¤é¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î19Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï150.20ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¹ç·×226.79ÅÀ¤ÇºäËÜ²Ö¿¥¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¤ÎÆüËÜÀª¤ò¾å²ó¤êµÕÅ¾¤ÇÄºÅÀ¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¡ªÀ¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤ÈÃæ°æ¤ÎÊúÍÊ¥·¡¼¥ó
¡¡¥ê¥¦¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¶¥µ»¤Ï·àÅª¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Á¡¼¥à¤Ïº£Âç²ñ¡¢³Æ¼ïÌÜ¤Ç¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÄÂÎÀï¤ò¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î8°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ç¤âºÎÅÀ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢3Ï¢ÇÆÃæ¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ã¥¯¡¿¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ÄÁÈ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊüÁ÷¶É¡ØESPN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¦¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÉ¹¾å¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÞÎØ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤´°àú¤Ê·ëËö¤À¤Ã¤¿¡×¤Èº£Âç²ñ¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¸ÞÎØ³«ËëÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç3´§¤òÃ£À®¤·¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç¤âÂçÎÌ¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¶Ïº¹¤Ç¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÄÂÎÀï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ä¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¡ÖÇÈÍð¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâ¤¯Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½÷»Ò¤Î¶â¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÉü³è¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¹ñÆâ»ö¾ð¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤«¤Ä¤Æ¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ó¤À¶¥µ»¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¿Íµ¤¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¿·À¤Âå¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÉ½¾´Âæ¤ÎÃæ±û¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ê¥¦¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¼çÄ¥¡£°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Õ¤¿¤¿¤Ó¶¥µ»¤ÎÉñÂæ¤ËÊÖ¤êºé¤¸ÞÎØ²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿20ºÐ¤Î²÷µó¤ò¡¢¼¡¤ÎÍÍ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥¦¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡ÈËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¡ÉÊª¸ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡SP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸ÞÎØ¤Î½Å°µ¤òÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤³ê¤ê¤òÈäÏª¤·ÄºÅÀ¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿´Ñ½°¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Ç¥ê¥¦¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]