¥âー¥µ¥¤·ÇºÜÆü¡§2023Ç¯10·î27Æü
50Âå²ÈÂ²»ý¤Á¤Î¥Ð¥¤¥¯¼ñÌ£¤ò¹Í¤¨¤ë
50Âå¤ÎÃË¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¥¤¥¯¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î·ÐºÑ¡Ê¼ýÆþ¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤Ë»Ù½Ð¤Ç¤¤ë³Û¤¬Âè°ì¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤â¤·»Ò¶¡¤¬¤¤¤ÆÉÞÍÜ¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤Ê¤êÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡¢¥Ð¥¤¥¯Âå¤Ë£³¥±¥¿Ëü±ß¤ò¥Ý¥ó¤ÈÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁêÅöÆñ¤·¤¤¡£
¸½ºß¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢50ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÃËÀ¡ÊÂçÂ´¡Ë¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ¼ýÆþ¤¬³µ¤Í510Ëü±ßÂæ¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÄ´¤Ù¡Ë¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤¬£´～£µËü±ß¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤é¥íー¥ó¤òÁÈ¤à¤Ê¤é¡¢¥Ð¥¤¥¯ËÜÂÎ¤ËÈñ¤ä¤¹»ñ¶â¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¡¢¤¤¤ä¸Â¤ê¤Ê¤¯50Ëü±ß¤Ë¶á¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤È¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¤À¤±¤òÌÜ°Â¤Ë¤¢ー¤À¤³ー¤ÀÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¥¹¥º¥¤Î¥¸¥¯¥µー¥·¥êー¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¥¸¥¯¥µー¥·¥êー¥º¤Ï250cc¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ëÉÕ¤¤Î¥¸¥¯¥µーSF250¡Ê51Ëü4800±ß¡Ë¡¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¤Î¥¸¥¯¥µー250¡Ê48Ëü1800±ß¡Ë¤òÅ¸³«¡£À¸»º¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤¤¥¤¥ó¥ÉÀ¸»º¤Ç¤¢¤ë¤Î¤òÍø¤·¤Æ¡¢¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¼Ö¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¤Ï250cc¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î°Â¤µ¤À¡£¤³¤ì¤ÏÇã¤¤¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¥×¥í¤Î»î¾èµ¤ä°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤Î¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ó¥åー¤ò¸«¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¹âÉ¾²Á¡£
¤«¤¼¤ó¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î£²Âæ¤Î250cc¥â¥Ç¥ë°Ê¾å¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥¯¥µー¡¢150cc¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥º¥½éÂå¥¸¥¯¥µー150¡Ê2017Ç¯～¡Ë
¢£¥¤¥ó¥ÉÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¤Ï2014Ç¯¤ËÈ¯Çä¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2017Ç¯£±·î¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿½éÂå¥¸¥¯¥µー150¡£Ç³¾Æ¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¡¢¥íー¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ñ¥ïー¤ÈÄãÇ³Èñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿154cc¶õÎäÃ±µ¤Åû¡ÖSEP¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ò¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ーÉ÷¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¼ÖÂÎ¤ËÅëºÜ¡£
¥¹¥º¥2ÂåÌÜ¥¸¥¯¥µー150¡Ê2020Ç¯～¡Ë
¢£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢Á°¸åÊ¬³ä¼°¥·ー¥È¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¢ー¥à¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¥ê¥ä¥Õ¥§¥ó¥ÀーÅù¤Î¿·ºÎÍÑ¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¥¤¥áー¥¸¤Î¸þ¾å¤ò¤Í¤é¤Ã¤Æ¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿2020Ç¯·¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ËABS¥Ö¥ìー¥¤âÅëºÜ¡£
¸½¹Ô·¿¡Ê2ÂåÌÜ¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸ÈÇ¡Ë
¢£2021Ç¯¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°ÊÑ¹¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯£±·î¤«¤éÈ¯Çä¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÏÊ¿À®32¡ÊÎáÏÂ£²Ç¯¡ËÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤ËÅ¬¹ç¤¹¤Ù¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¡õµÛÇÓµ¤·Ï¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êºÇ¹â½ÐÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤äÇ³Èñ¿ôÃÍ¤Ê¤É¤¬¼ã´³¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£
ÌÑÁÛ¤ÎÃæ¤Î°¦¼Ö¡¢¥¹¥º¥ ¥¸¥¯¥µー150
¤´Â¸ÃÎ¤Î¤³¤È¤È»×¤¦¤¬¡¢¹âÂ®¤Ë¤â¾è¤ì¤Æ¡¢¼Ö¸¡¤Î¤Ê¤¤·ÚÆóÎØ¤Ï¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤À¡£·ÚÆóÎØ¤È¤¤¤¦¤È¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÂ¿¤¤250cc¥â¥Ç¥ë¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·ÚÆóÎØ¤Ï¸·Ì©¤Ë¤Ï125ccÄ¶~250cc°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ÎÇÓµ¤ÎÌ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¤è¤Ã¤Æºòº£Áý¤¨¤Æ¤¤¿150～200cc¤Î¥¹¥¯ー¥¿ー¤â·ÚÆóÎØ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï150cc¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÇÓµ¤ÎÌ¥¢¥ó¥Àー250¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬Áý¤¨¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î»ö¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤â¤¢¤ì¤½¤¦¤·¤¿¸½Âå»ö¾ð¤«¤é¥¸¥¯¥µー150¤Ï¥¤¥ó¥ÉÀ¸»º¼Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢250¤è¤ê¤µ¤é¤Ë°Â¤¤38Ëü5000±ß¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ë¡£¤½¤³¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶¯¤¯¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´ù¾å¤Ç¡¢¥¸¥¯¥µー150¤Î¥ªー¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¡£Æ±¼Ö¤ÎÀÇ½¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ9.6kW¡Ê13ps¡Ë¡¿8000rpm¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯13Nm¡Ê1.3kgm¡Ë¡¿5750rpm¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¡ÊÁõÈ÷¡Ë½ÅÎÌ¤Ï139kg¡£
ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÏÆ±¼Ö¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¡Ê2017Ç¯ÅÐ¾ì¡Ë¤Ç14ps¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬2022Ç¯¤«¤éÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ1ps¥À¥¦¥ó¤Î13ps¡£ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤â½éÂå¤Î1.4kgm¤«¤é1.3kgm¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¿ôÃÍ¡¢¹âÂ®¤Ë¾è¤ì¤ëÆóÎØ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀµÄ¾¤«¤Ê¤êÄã¤¤ÉôÎà¤Î¿ôÃÍ¤À¡£
125cc°Ê²¼¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÚÆóÎØ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¼Æ»¤Î½ÂÂÚ¤Ê¤É¤òÈò¤±¤ÆÌÜÅªÃÏ¤Þ¤ÇÁá¤¯Ãå¤¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¹âÂ®¤â»È¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀÇ½¤¬¿´¤â¤È¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£¸½ºßÉ®¼Ô¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëµì¼°¤Î¥»¥íー225¡Ê2001Ç¯¼°¡Ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï20ps¤Ç¡¢¹âÂ®¤Ç100km/h¤ÏÉáÄÌ¤Ë½Ð¤Æ¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î120km/h¶è´Ö¤Ç¤â¤½¤Î¾å¸Â¤Ë¥®¥ê¥®¥êÆÏ¤¯ÄøÅÙ¤ÎÀÇ½¤À¡£¤Ê¤Î¤Ë¥¸¥¯¥µー150¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤âÀÇ½¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬²¼¤Ê¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾åÁÛÁü¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥¹¥º¥ ¥¸¥¯¥µー150¤ò£±½µ´Ö¶á¤¯¿§¡¹¤Ê¥·¥Á¥åー¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥®¥ê¥®¥ê·ÚÆóÎØ¡×¥Û¥ó¥À CB135
¢£¥¸¥¯¥µー150¤Î154cc¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¾è¤ì¤ë¸½¹Ô»ÔÈÎ¼Ö¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤¯¤é¤¤¤Ë¾®¤µ¤¤ÇÓµ¤ÎÌ¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥À ¥Ù¥ó¥ê¥¤CB135¡Ê1970¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤¿¡£Æ±¼Ö¤ÏCB125¡Ê¶õÎäÊÂÎó£²µ¤Åû¡Ë¤ÎÇÓµ¤ÎÌ³ÈÂçÈÇ¤Ç¡¢¥Ü¥¢¤ò£²mm³ÈÂç¤·¤Æ136cc¤Ë¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ15ps¡¿£±Ëü1000rpm¤ÎÀÇ½¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©Áö¹Ô²ÄÇ½¤ò¥»ー¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åµé¥â¥Ç¥ë¤ËCB175¤âÊ»Çä¤µ¤ì¤¿¤¿¤áÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ÏÇö¤¯¡¢°ìÂå¸Â¤ê¤ÇÀ¸»ºÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ÖÂÎ¤Ï·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤¬¡¢¾è¼Ö´¶³Ð¤Ïµç¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥¸¥¯¥µー150¤Ç¡¢¿§¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥È¥ê¥È¥ó¥Ö¥ëー¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï750kmÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¡¢¤Û¤Ü¿·¼Ö¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Î¸ÄÂÎ¤À¡£¼Â¼Ö¤òÁ°¤ËÄ¯¤á¡¢¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÖÂÎ¤Ï·Ú²÷¤½¤¦¤Ç¼è¤ê²ó¤·¤â·Ú¤¤¤Î¤Ë¡¢¼Ö¾å¤«¤é¸«¤¨¤ëÉ÷·Ê¤Ï¡Ö°Õ³°¤ËÎ©ÇÉ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¾®¤µ¤ÊÇÓµ¤ÎÌ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î³ä¤Ë¥¢¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¯¡¢¥é¥¤¥Àー¤¬¥Ûー¥ë¥É¤·¤¿¶ñ¹ç¤âÁê±þ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ°Õ³°¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·ー¥È¹â¤Ï¤½¤³¤½¤³¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢173cm¤Î¥é¥¤¥Àー¤Ç¤ÏÎ¾Â¤Î¥«¥«¥È¤¬ÀÜÃÏ¤¹¤ëÄøÅÙ¡£¼ÖÂÎ¤ò¥Ûー¥ë¥É¤¹¤ë¥Ëー¥°¥ê¥Ã¥×Éô¤ÎÉý¤Ï250cc¥¯¥é¥¹¤Î¤½¤ì¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Éý¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÉý¤âÆ±ÍÍ¡£¤½¤ì¤é¤Î°õ¾Ý¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢°Æ³°¹â¤¤¥¢¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤ÇÓµ¤ÎÌ¤È¤¤¤¦°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾®¿¶¤ê¤Ê¥áー¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¤ò´Þ¤á¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¤Þ¤ï¤ê¤äÁ°ÎØÉô¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤ê²ó¤·¶ñ¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ150¤Ê¤ê¤Î·Ú²÷¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¾®¤µ¤µ¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤¤ÇÓµ¤ÎÌ¤À¤«¤é¤³¤Â¤ó¤Þ¤êºî¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾è¤ê¼ê¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëÁê±þ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤È¹â¤¤»ëÅÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¹¥°õ¾Ý¤À¡£
¥¹¥º¥ ¥¸¥¯¥µー150¤ÎÂÃå¤À
¿ÈÄ¹173cm¤Î¥é¥¤¥Àー¤Î¾è¼Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£ÂÃå¤À¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÎ¾Â¥«¥«¥È¤Þ¤ÇÀÜÃÏ¡£¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¤Ê¾åÂÎ¤Î»ÑÀª¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Õ³°¤È¹â¤á¡£¥·ー¥ÈºÂÌÌ¤ÎÁ°·¹¤¬ºÇ½é¤Ï¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥·ー¥È¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë°ÌÃÖ¤Î£³ÅÀ´Ø·¸¤Ï¼«Á³¤Ç°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£
150cc¥í¥ó¥°¥¹¥È¥íー¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÍøÅÀ
Áö¤ê½Ð¤¹Á°¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£¶õÎäÃ±µ¤Åû£²¥Ð¥ë¥Ö¤Î154cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÎÉ¹¥¤ÊÇ³Èñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëweb¤Îµ»ö¤ä¥ì¥Ó¥åー¡¢Æ°²è¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢¥ê¥Ã¥¿ー50km/h¤âÉÔ²ÄÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤Î·ÐºÑÀ¡¢°ìÀÎÁ°¤ÎÅ´À½¥¹ー¥Ñー¥«¥Ö¡Ê¥¥ã¥Ö¥ì¥¿ー»þÂå¤Î90¤Ê¤É¡Ë¤ÈÆ±Åù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶Ã°Û¤À¡£
¥¹ー¥Ñー¥«¥Ö90¤Î½ÐÎÏ¡Ê7ps¡Ë¤Ç¤Î¿ôÃÍ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤½¤ÎÌóÇÜ¶á¤¤ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Î¹âÂ®¤â¾è¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ÎÇ³Èñ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ÎÊÕ¤â¤¬¤¼¤ó¾è¤Ã¤Æ»î¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆ°µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áö¤ê½Ð¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥¸¥¯¥µー150¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆÃÄ§¤ò¤Ò¤È¤Ä¼Â´¶¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ã¥Á¥ßー¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òÉáÄÌ¤Ë³«¤±¤ë¤È¡¢Àþ¤ÎºÙ¤µ¤¬¤Ê¤¯¥¹¥ë¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼ÖÂÎ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¤À¤¬Áö¤ê½Ð¤·¤Î¤´¤¯ºÇ½é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ãー¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ò¥¬¥Ð³«¤±¤·¤Æ¤â±Ô¤¤²óÅ¾¾å¾º¤Ï¤Ê¤¯¥È¥È¥È¥Ã¤È¤·¤¿¸ÝÆ°¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤éÈæ³ÓÅª¤ª¤Ã¤È¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÃæ²óÅ¾¤Ë¸þ¤«¤¦¤Û¤É¤Ë²óÅ¾¤¬ÎÏ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇúÈ¯¤´¤È¤Ë¡¢³ä¤ÈÊâÉý¤ÎÄ¹¤½¤¦¤Ê¸åÎØ¤Î½³¤ê½Ð¤·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¾®ÇÓµ¤ÎÌ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥³ÉÕ¤¤À¤¬¡Ë¡£¥¹¥í¥Ã¥È¥ëÁàºî¡Ê³«ÅÙ¡Ë¤ËÈæ¤·¤ÆÂ®ÅÙ¤Î¾è¤ê¤¬¤¤¤¤°õ¾Ý¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¥¸¥¯¥µー150¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢Æ±¥¯¥é¥¹ÂÓ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¤è¤ê¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥í¥ó¥°¥¹¥È¥íー¥¯·¿¤Ê¤Î¤À¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥¹¥º¥¤ÎGSX-S125¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¥Ü¥¢¡¦¥¹¥È¥íー¥¯¡Û
¥¸¥¯¥µー150¡¡56¡ß62.9mm¤Î154cc
GSX-S125¡¡62¡ß41.2mm¤Î124cc
¡ÚºÇ¹â½ÐÎÏ¤ÈºÇÂç¥È¥ë¥¯¡Û
¥¸¥¯¥µー150¡¡13ps¡¿8000rpm¡¡1.3kgm¡¿5750rpm
GSX-S125¡¡15ps¡¿1Ëü500rpm¡¡1.1kgm¡¿8500rpm
¡ÚÇ³Èñ¾ÃÈñÎ¨¡Û
¥¸¥¯¥µー150¡¡51.0km/L¡ÊÄêÃÏÇ³ÈñÃÍ¡¢60km/h£²Ì¾¾è¼Ö»þ¡Ë¡¢50.0km/L¡ÊWMTC¥âー¥ÉÃÍ¡¢£±Ì¾¾è¼Ö»þ¡Ë
GSX-S125¡¡45.8km/L¡ÊÄêÃÏÇ³ÈñÃÍ¡¢60km/h£²Ì¾¾è¼Ö»þ¡Ë¡¢43.5km/L¡ÊWMTC¥âー¥ÉÃÍ¡¢£±Ì¾¾è¼Ö»þ¡Ë
ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ç¤Ï150cc¤Î¥¸¥¯¥µー¤è¤ê¡¢125¤ÎGSX-S¤Î¤Û¤¦¤¬£²ps¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Î¾¼Ö¤ÎÈ¯À¸²óÅ¾¿ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½ÐÎÏ¤Ç¤Ï2500rpm¡¢¥È¥ë¥¯¤Ç¤Ï2750rpmÄã¤¤²óÅ¾¿ô¤Ç¥¸¥¯¥µー150¤ÏºÇ¹âÃÍ¤òÈ¯À¸¡£
¤½¤·¤ÆºÇÂç¥È¥ë¥¯ÃÍ¤Ï¥¸¥¯¥µー¤¬¾å¡£ºòº£¤Ï¾®ÇÓµ¤ÎÌ¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¹¥Ç³Èñ»Ø¸þ¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥È¥íー¥¯·¿¤Ï½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÊÎã¡§¥Û¥ó¥À¤Î¥¹ー¥Ñー¥«¥Ö110¡¢¥¹ー¥Ñー¥«¥ÖC125¤ä¥°¥í¥à¤Ê¤É¤Î125·Ï¡¢¥Ç¥£¥ª110¡Ë¤³¤ì¤â»þÂå¤ÎÍ×ÀÁ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥ó¥É¤ò´Þ¤àÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ç³Èñ¤¬¤¤¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¹âÀÇ½¥Ð¥¤¥¯¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¨¡¨¡¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤¬¥¸¥¯¥µー150¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÆÃÀ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤¤¤ï¤Ð¡¢¾®ÇÓµ¤ÎÌ¼Ö¤Ç¤âÃæÄãÂ®¤Ç¤Î¥È¥ë¥¯¤ò½Å»ë¤·¤Æ¼ÂÍÑ°è¤Ç¤ÎÂ®ÅÙ¤Î¥Î¥ê¤ò¤è¤¯¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÇ³Èñ¤â¤Í¤é¤¦Êý¸þ¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤Î150cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆÃÀ¤¬¡¢°ìÈÌÆ»¤Ç¤Î¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤ËÍø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥º¥ GSX-S125¡§¸¶ÉÕÆó¼ï¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Í¥¤¥¥Ã¥É
¥¹¥º¥ ¥¸¥¯¥µー150³¹¾è¤ê¥ì¥Ýー¥È¡ÖÄÌ¶Ð¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×
¥¸¥¯¥µー150¤ÎÈ¯¿Ê¥Þ¥Êー¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢5000rpmÁ°¸å¤Þ¤Ç²óÅ¾¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä£±～£´Â®¤Þ¤Ç¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤ò½½Ê¬¤Ë¥êー¥É¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î5000rpmÂæ¤È¤¤¤¦²óÅ¾°è¤¬À¸¤¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯È¯À¸²óÅ¾¿ô¤¬5750rpm¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬Î¢ÉÕ¤±¤ë¡£°ìÈÌÆ»¤ÇÆ±¼Ö¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Ñ¥ïーÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¾®ÇÓµ¤ÎÌ¼Ö¤Î³ä¤Ë²ó¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÌµÍý¤·¤Æ¤ë´¶¤Î¤Ê¤¤ÆÃÀ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤òÀ¸¤Þ¤º²÷Å¬¤Ê¤Î¤À¡£
·ÚÆóÎØ¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¤¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢ÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È125cc¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥¯ー¥¿ー¤ËÈ¯¿Ê²ÃÂ®¤ÇÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢¥¸¥¯¥µー150¤Ç¤Ï°Õ³°¤È¸ß³Ñ¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¢Æ±¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¤É¤Î²óÅ¾°è¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿¶Æ°¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢ÁêÅö¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤²¼Æ»¥Þ¥·¥ó¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ーÉ÷¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¤¿¤á¥·ー¥ÈºÂÌÌ¤ÏÁ°²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î·¹¼Ð¤¬100km¤¯¤é¤¤Áö¤ë¤È¤ª¿¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ëÍ½Ãû¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¥·¥Õ¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÏÀáÅÙ´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¾¯¤·¹Å¤á¤Ê¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´·¤é¤·ÃÊ³¬ÆÃÍ¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¸¥¯¥µー150¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥³¥ß¥åー¥¿ー¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤é¤Ð¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¤¤Ä¤Ç½µËö¤ËÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¹Ù³°¤Ø¤Ò¤È¤ÃÁö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤¥ì¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥¹¥º¥ ¥¸¥¯¥µー150¼çÍ×½ô¸µ
¢£¥¨¥ó¥¸¥ó¡¡¶õÎä£´¥µ¥¤¥¯¥ëÃ±µ¤ÅûOHC£²¥Ð¥ë¥Ö¡¡¥Ü¥¢¡¦¥¹¥È¥íー¥¯56.0¡ß62.9mm¡¡ÇÓµ¤ÎÌ154cc¡¡°µ½ÌÈæ9.8¡¡Ç³ÎÁ¶¡µëÁõÃÖ¥Õ¥åー¥¨¥ë¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡¡ÅÀ²ÐÊý¼°¥Õ¥ë¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡¡»ÏÆ°Êý¼°¥»¥ë
¢£ÀÇ½¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ9.6kW¡Ê13ps¡Ë¡¿8000rpm¡¡ ºÇÂç¥È¥ë¥¯13Nm¡Ê1.3kgm¡Ë¡¿5750rpm
¢£ÊÑÂ®µ¡¡¡£µÃÊ¥ê¥¿ー¥ó¡¡ÊÑÂ®Èæ¡§£±Â®2.750¡¡£²Â®1.750¡¡£³Â®1.300¡¡£´Â®1.045¡¡£µÂ®0.875¡¡°ì¼¡¸ºÂ®Èæ¡§3.181¡¡Æó¼¡¸ºÂ®Èæ¡§3.000
¢£À£Ë¡¡¦½ÅÎÌ¡¡Á´Ä¹2020¡¡Á´Éý800¡¡Á´¹â1035¡¡ ¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹1335¡¡¥·ー¥È¹â795¡Ê³Æmm¡Ë¡¡¥¥ã¥¹¥¿ー24ÅÙ50Ê¬¡¡¥È¥ìー¥ë100mm¡¡¥¿¥¤¥ä¡¡£Æ100/80-17¡¡£Ò140/60-17¡¡¼ÖÎ¾½ÅÎÌ139kg
¢£ÍÆÎÌ¡¡Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯12L¡¡¥ª¥¤¥ë1.25L
¢£²Á³Ê¡¡38Ëü5000±ß
¥ì¥Ýー¥È¡üºåËÜ°ì»Ë¡¡¼Ì¿¿¡ü¥¹¥º¥¡¿¥âー¥µ¥¤ÊÔ½¸Éô
CONTACT
¥¹¥º¥
https://www1.suzuki.co.jp/motor/
¥¹¥º¥¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼ TEL¡§0120-402-253
