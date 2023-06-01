ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤«¤é¤Î¡ÈÈãÈ½¡É¤ËÈ¿È¯¡¡¹ñÀÒÊÑ¹¹¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤¬°ÛÏÀ¡ÖÌäÂê¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò¤¿¤À¤¿¤À·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤¢¤È¤Ï»ä¤¬¾¡¤Ä¤«¤é¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
À¤´Ö¤Î¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼(C)Getty Images
¡¡ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤´Æ»ë¤ÎÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡ÊÃ«°¦Î¿¡Ë¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹õ¥¥ã¥ß»Ñ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é°¦ÍÑÉÊ¤ò¸ì¤ë¡¢¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤ÎÁÇ´é¤ò¸«¤ë
¡¡º£Âç²ñ¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ç·×3¤Ä¡Ê¶â2¸Ä¡¢¶ä1¸Ä¡Ë¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿22ºÐ¤Ï¡¢¤³¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ç¤â»²²ÃÍ½Äê¤Î3¼ïÌÜÃæ2¼ïÌÜ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¡£Àã¾å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾Ìç¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯´Ö2300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó36²¯3400Ëü±ß¡Ë¤ò²Ô¤°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÈà½÷¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¶¯¤¤ÈãÈ½¤Ë¤â¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤âÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¶É¡ØFOX News¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉûÂçÅýÎÎ¤Ç¤¢¤ëJ.D.¥Ð¥ó¥¹»á¤«¤é¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°é¤Á¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¤ä¼«Í³¤È¸¢Íø¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤ò°ÎÂç¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶¥Áè¤¹¤ë¤Ù¤¤È´ê¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤ÎÏÃ¤À¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¥°¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈµÕÉ÷¡É¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÈãÈ½¤¬À¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÌ¤Ëº£¤â³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÊÃæ¹ñ¹ñ±ÄÊüÁ÷¶É¡ØCCTV¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¡Ë¤È¤â¸ì¤ëÅö¿Í¤Ï¡¢°ÒÉ÷Æ²¡¹¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î19Æü¤ËÊÆ»æ¡ØUSA Today¡Ù¤Ç¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥°¡¼¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÊÌ¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¶¥µ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¹¤³¤È¤ËÌäÂê¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¡ØÃæ¹ñ¡Ù¤ò°ì¤Ä¤ÎµðÂç¤Ê²ô¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤¿¤À¤¿¤À·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤¢¤È¤Ï»ä¤¬¾¡¤Ä¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤·¤â¡¢»ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¼«¤é¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ò°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶ìÆ®¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¤â¼çÄ¥¤·¤¿¥°¡¼¤Ï¡¢¼«¤é¤¬»ý¤Äµ©Í¤ÊÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]