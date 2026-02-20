子どもの内定企業から「オヤカク」経験の保護者46.2％　2025年度就活、マイナビ調査

マイナビは2026年2月12日、大学4年生と大学院2年生以上で今年就職活動を終えた、もしくは現在活動中の子どもを持つ保護者を対象に行った「マイナビ 2025年度 就職活動に対する保護者の意識調査」の結果を発表した。

子どもの就職先の希望、5年連続で「公務員」が最多

調査によると、子どもの内定企業から内定確認の連絡、いわゆる「オヤカク」を受けた保護者は46.2％で、前年から1.0ポイント増加した。

ほかに、子どもの内定企業から受けた連絡では、「内定式・入社式への招待」が17.9％で2番目に多く、こちらも前年より0.3ポイント増えた。招待を受けた保護者のうち、子どもの内定企業の内定式に「実際に参加した」人は36.1％、入社式に「参加予定」とした人は40.1％だった。

調査では、子どもに就職してほしい企業を自由記述で聞いたところ、1位は5年連続で「公務員」となり、保護者の安定志向が続いているとみられる。

民間企業では、前年に続き、「トヨタ自動車」が首位で、「NTT」「ソニー」「伊藤忠商事」なども上位で、前年と同様の顔ぶれとなった。

学生側の人気企業ランキングと比較すると、「味の素」や「伊藤忠商事」、「日本航空（JAL）」、「全日本空輸（ANA）」、「ソニー（学生ランキングでは「ソニーグループ」）」、「パナソニック（学生ランキングでは「パナソニックグループ」）」、「NTTデータ」、「トヨタ自動車」などは保護者と学生の双方のランキングで上位に入っている。

調査は2026年1月8日〜1月13日にインターネットで行われ、対象者はクロス・マーケティングのモニターのうち、「大学4年/大学院2年以上で今年就職活動を終えた、もしくは現在活動中」の子どもを持つ保護者。調査自体はマイナビ（アンケートモニター提供元：株式会社クロス・マーケティング）で、有効回答数は1000人。