F1直系の電動ターボを搭載した最強SUV！

メルセデス・ベンツの主力SUV「GLC」をベースに、モータースポーツの知見を惜しみなく注ぎ込んだハイパフォーマンスモデル、メルセデスAMG「GLC 43 4MATIC（4マチック）」が、現行モデルとして大きな存在感を放っています。

2024年2月15日に日本で発売された現行モデルは、第2世代となる「X254」型です。2016年に登場した初代モデルは3リッターV6ツインターボエンジンを搭載していましたが、導入当初からその鋭い走りで人気を博しました。

【画像】超カッコイイ！ これが全長4.7mボディの斬新「四駆SUV」です！ 画像で見る（49枚）

いっぽう、現行モデルは2リッター直列4気筒ターボエンジン「M139」型へとダウンサイジングを敢行しました。

しかし、これは単なる排気量縮小ではありません。量産エンジンとして世界で初めて採用されたとされる「エレクトリック・エキゾーストガス・ターボチャージャー（電動ターボ）」を搭載している点が最大の特徴です。

この電動ターボは「メルセデスAMG・ペトロナス・F1チーム」の知見が注がれたもので、排気ガスが十分に溜まる前の低回転域から、電気モーターがタービンを直接回す仕組みです。これにより、全域でターボラグを解消したといわれています。

そのスペックは最高出力421馬力・最大トルク500Nmに達するという驚愕の数値を実現しました。さらに第2世代の48V BSG（マイルドハイブリッド）を搭載し、短時間ながら10kW（14馬力）のパワーブーストも可能です。

トランスミッションは9速の「AMGスピードシフトMCT」を採用しています。

WLTCモード燃費は、発売時の公表値で10.2km／Lとされ、スポーツSUVとしては効率面も意識した設定となっています。なお、年次仕様によって燃費値は異なっており、最新の「MP202601」仕様では9.9km／Lと案内されています。

デザイン面では、AMG専用の垂直ルーバーを備えた「パナメリカーナ・グリル」を採用し、一目で最強モデルであることを主張。

フロントフェンダーには、電動ターボ搭載を示す「TURBO ELECTRIFIED（ターボ エレクトリファイド）」のエンブレムが装着されています。

リアは左右2本ずつの円形ツインテールパイプを備え、スポーツ性を強調しました。ボディサイズは、全長4750mm×全幅1920mm×全高1640mm。

大柄な体格ですが、最大2.5度の「リア・アクスルステアリング（後輪操舵）」を備えており、取り回しの良さと高速安定性を両立しました。

駆動方式はフルタイム4WDの「AMG 4MATIC」で、前後トルク配分は31／69の後輪寄り設定です。

インテリアには最新世代の「MBUX」を搭載し、AR（拡張現実）ナビゲーションも採用しました。

また「トランスペアレントボンネット」機能により、オフロード走行時にボンネット下の路面状況をモニターで確認できるなど、実用性も抜かりありません。安全面でも、多機能な運転支援を提供する最新の「インテリジェントドライブ」を備えています。

日本での発売時（2024年2月15日）価格（消費税込）は1170万円でしたが、その後のMP202601仕様では1229万円となっています。日本仕様は右ハンドルのみの設定です。

また、2025年3月25日には特別仕様車「エディション ダイナミック プラス」も発売されるなど、継続的な展開が続いています。

※ ※ ※

まさに最新テクノロジーの結晶といえる現行の4気筒AMGですが、ここに来て大きな転換期を迎えています。ドイツでは2026年2月、新たに3リッター直列6気筒ターボエンジンを搭載した「GLC 53 4MATIC＋」が発表されました。

この直6モデルの復活は、市場からの多気筒化への強い要望や、4気筒モデルの販売不振に応えたものと見られています。

これに伴い、現行の4気筒ターボを積む「43」および「63」シリーズが、2026年内にもその役割を終え、生産を終了する可能性が極めて濃厚となってきました。

F1由来の最新テクノロジーを手の内に収める喜びは、今しか味わえない特別なものになるかもしれません。実用的なSUVでありながら、世界最高峰の技術を日常で享受できるGLC 43 4MATICは、まさに“今こそ乗っておくべき一台”といえるでしょう。