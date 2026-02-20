【ライブレポート】りりあ。約2年ぶりとなるアコースティック形態でのワンマンライブ『りりあ。の隣で。』開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月11日、りりあ。の約2年ぶりとなるアコースティック形態でのワンマンライブ『Acoustic OneMan Live「りりあ。の隣で。』が、東京・渋谷WWW Xにて開催された。

■一つひとつの言葉を丁寧に歌い届けていく

開演の時刻になると、サポートメンバー・竹縄航太とともに、りりあ。がステージイン。そして、竹縄が奏でる清廉なキーボードの調べを受けて、1曲目の「幸せな約束。」からライブがスタートする。

りりあ。は、腰掛けながら、一つひとつの言葉を丁寧に歌い届けていく。通常のバンド編成とは異なるミニマムな編成だからこそ、細やかな息遣いや、繊細な声の揺れが、いつも以上にありありと伝わってくる。

「ありがとう。」と告げ、続けて同じ編成で「ねえ、ちゃんと聞いてる？」を披露。一瞬のブレイクによって凛と静まり返った会場に、“ねえ、ちゃんと聞いてる？”という切実な問いかけの言葉が鋭く響き、その後、次第にエモーショナルな昂りを見せていく竹縄のキーボードに呼応するかのように、終盤にかけて彼女の歌も熱を帯びてゆく。

ここで竹縄がアコースティックギターに持ち替え、「愛とか。」を披露。立ち上がったりりあ。は、アコギの軽快なコードストロークを推進力にしながら躍動感に満ちた歌を届けていき、そのうえに次第に観客のクラップが重なっていく。逆光で、りりあ。の表情こそ見えないものの、誰よりも彼女自身がめいっぱいこのライブを楽しんでいる様子が伝わってくる。

その後、「ここからは、もっともっとクラップいけますか？」「いいね、いいね、そんな感じね。」と呼びかけながら観客に裏打ちのクラップを求め、そのリズムに合わせる形で「素直になりたい子の話。」を歌い始める。観客のクラップに身を任せるようにしながら、元気はつらつな歌を届け、最後に「ありがとーーーーーう！」と力強く感謝を告げフィニッシュ。

■自らアコギを奏でながら歌う弾き語りコーナーも

次の「私じゃなかったんだね。」では、一転して重く深い恋心を歌い上げ、ここで竹縄が一度退場し、りりあ。が自らアコギを奏でながら歌う弾き語りコーナーへ。

いつもは1コーラスしか歌わないカバー曲を今回はフルで歌うと前置きしたりりあ。は、いくつかコードを鳴らしながら、「これで何の曲かわかった人、天才。」と呟き、所属するレーベルの先輩にあたるマカロニえんぴつの「恋人ごっこ」のカバーを披露する。

原曲が誇るポップな魅力はそのままに、独自の間やアクセントから彼女自身のひときわ深い想いが伝わってくるような名カバーだった。

「浮気されたけどまだ好きって曲。」を挟み、続けて、自身がフィーチャリングで参加したSGの「断捨離（feat. りりあ。）」のカバーを披露する。

何度も繰り返される“君のせいで”という言葉に滲む多層的な心情がありありと伝わる名演で、まるで言葉にならない想いを託したかのようなラストのハミングも見事だった。

さらに、コレサワの「失恋ソングを歌ったあとに」のカバーを披露。

この曲を披露する前、りりあ。は家にピックを忘れてきてしまい、先ほどの数曲はピックなしで弾いていたことを明かしていたが、この曲では、スタッフから手渡されたピックで存分にコードをかき鳴らしていた。高らかに響く歌によって会場全体に晴れやかなフィーリングが満ちる中なか、ここで弾き語りコーナーが終了。

続いて「あんたなんて。」へ。様々な楽器の音が同期として鳴り、りりあ。は、一気に厚みを増したサウンドを推進力にして伸びやかな歌をめいっぱい響かせていく。

続く「夏風に溶ける」では、グルーヴィーなサウンドに乗って切ない詩情を送り届け、「3%と私。」では、パワフルな4つ打ちのビートに合わせてとびっきりポップな歌を快活に響かせていく。

間奏では、「ここでフリーダンスとか踊れたらかっこいいよね！」「踊れないよ！」「誰かダンスできる人あがってきて！」と、観客と親密なやりとりを交わすひと幕もあった。

そして、グッズ紹介のMCを経て、ラストナンバー「最後のバイバイ。」を披露。先ほどまでのチャーミングさ全開のMCとは一転して、ひときわドラマチックで切実な歌が響きわたる。深く胸を打つ感動的な幕締めだった。

総じて、ミニマムな編成でありながら、りりあ。の多彩な魅力や表現の幅を存分に堪能できるライブだった。

TEXT BY 松本侃士

PHOTO BY 山川哲矢

■セットリスト

01. 幸せな約束。

02. ねえ、ちゃんと聞いてる？

03. 愛とか。

04. 素直になりたい子の話。

05. 私じゃなかったんだね。

06. 恋人ごっこ(cover)

07. 浮気されたけどまだ好きって曲。

08. 断捨離(cover)

09. 失恋ソングを歌ったあとに(cover)

10. あんたなんて。

11. 夏風に溶ける

12. 3%と私。

13. 最後のバイバイ。

