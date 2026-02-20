お笑い芸人の井手らっきょが１３日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！」で、プロ野球のレジェンド・村田兆治さんに激怒されたエピソードを披露した。

裸芸の元祖ともいわれる井手。テレビではモザイクがかけられたが、スタジオでは丸裸だったことから、「見ている人に警察に通報された」といい、警察から「公然わいせつ罪になるので、警視庁に出頭してください」との要請が。「捕まると思ったが、穏便にすませていただき、始末書で」と逮捕こそされなかったが、始末書を提出。それを師匠のビートたけしに報告したところ「大爆笑で。くっだらねえなって」と大笑いしてくれたという。井手は当時迷惑を掛けた人に「本当に申し訳なかった。今ここで謝らせてもらいます」と謝罪した。

裸芸によるしくじりはまだあった。たけし軍団はプロ野球レジェンドチームと試合をする機会があり、金田正一氏、王貞治氏、長嶋茂雄氏ら、そうそうたる面々が登場。試合後は鏡割りがあったといい、らっきょは鏡割りが終わった瞬間に、樽酒の中に裸になって浸かったところ…。

「お前なにやってんだ！」と激怒して飛び出してきたのが村田兆治さん。生真面目な性格として知られる村田さんはらっきょの行為が許せず。井手は「フォークボールの握りで頭を持ち上げられた」という。緊張感が漂うも、ここでたけしが「バカ野郎、らっきょ漬けじゃねえか」と言ったことで、場内爆笑に包まれたと振り返っていた。