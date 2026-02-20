『ポケモンプレゼンツ』27日23時から配信決定 放送時間は約25分予定
人気コンテンツ『ポケットモンスター』の新情報番組『Pokemon Presents』（ポケモンプレゼンツ）が、27日23時よりポケモン公式YouTubeチャンネルなどで放送されることが決定した。放送時間は約25分を予定している。
【動画】めっちゃ面白そう！バトルに特化 『ポケモン』新作ゲーム最新映像
公式Xにて発表され、「2月27日（金）は「Pokemon Day」！「Pokemon Day」を記念して、2月27日（金）23時から「Pokemon Presents」が放送決定！
放送時間は約25分を予定しているよ」と告知。続けて「22時30分からは「Pokemon Presents」までのカウントダウンも放送予定！くわしくは公式サイトをチェックしてね」と呼びかけている。
『Pokemon Presents』は、ポケモンのゲームソフトやアプリをはじめ、今後登場予定のものも含めた商品・サービスの最新情報を発表する番組。
近年のポケモンプレゼンツでは、2022年2月にシリーズ完全新作『ポケットモンスター スカーレット』『ポケットモンスター バイオレット』を発表。2023年2月にはポケモンとNetflixが初めて協力した、完全新作アニメ『ポケモンコンシェルジュ』の制作を発表。
2024年2月には、現在配信中の話題のスマートフォン向けゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）、Nintendo Switchの新作ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』（2025年発売）と新作ゲーム2本を発表していた。
昨年2025年は新作ストップモーションアニメ「ネギガナイトとピチューの冒険」が2027年公開に向けて制作進行中、ポケモン初の常設施設『ポケパーク カントー』が2026年春に開業、新作ゲーム『ポケモンフレンズ』が配信開始、同じく新作ゲーム『Pokemon Champions』が2026年に配信することを発表。今回も新作ゲームなどの発表があるとみられる。
