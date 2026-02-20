B2静岡に“ドラフト選外”の島粼輝が加入…福大大濠から中大経てプロ挑戦「機会を頂けたことに感謝」

2月20日、B2西地区のベルテックス静岡は、中央大学4年生の島粼輝と2025－26シーズンの短期選手契約に合意したことを発表した。

埼玉県出身の島粼は195センチ85キロのパワーフォワード。福岡大学附属大濠高校時代にはウインターカップ決勝での出番こそなかったものの、後にBリーグ入りする同級生の岩下准平、泉登翔、針間大知らとともに優勝メンバーの一員となった実績を持つ。中央大に進学後は長身から繰り出す3ポイントなどを武器に活躍していた。

Bリーグで初開催された『Bリーグドラフト2026』にもエントリーし、『Bリーグドラフト2026コンバイン』に参加した際には「自分が成長できる環境に行きたい」と貪欲な思いも口にしていた。惜しくもBプレミアのクラブから指名はなかったが、負傷離脱者の関係でロスターに空きが出た静岡からオファーがあり快諾。

クラブは「インジュアリーリスト登録選手の復帰時期により契約期間が変動するという不安定な状況の中、プロの舞台に挑戦したいという強い意志を持って加入を決断してくれました」と、今回の加入に至った経緯を明かした。

島粼は「静岡のみなさまはじめまして！この度加入することになりました島粼輝です。このような機会を頂けたことに感謝します。そしてプロデビューという大きな挑戦の場を静岡で迎えられることができ大変光栄です。まだまだ未熟ですが泥臭くハードに、勝利に貢献できるように尽力します！応援よろしくお願いします」と、クラブを通じてコメントした。





【動画】『Bリーグドラフト2026コンバイン』密着ドキュメンタリー