広島城、3月22日に「閉城」 老朽化のため 最終3日間は整理券配布で混雑緩和
広島城天守は3月22日、老朽化などのため「閉城」する。20〜22日の閉城前3日間は混雑緩和のため、整理券を配布することが発表された。22日にはセレモニーが開催される。
【写真】なんとすばらしい景色！3月22日に「閉城」する広島城
現在の広島城は1958年に外観復元された三代目天守。閉城後の天守については、現時点で木造復元、耐震補強などいずれも決まっておらず、今後の方針が検討されている。二の丸復元建物や広島城三の丸、広島城遊覧船は天守閉城後も引き続き利用できる。
広島城指定管理者の広島城アソシエイツは閉城日を含めた3日間は混雑が予想されるとし、先着4000人に整理券を配布する。22日午後7時半からは広島城本丸上段（天守台下）で閉城セレモニーを催す。
【写真】なんとすばらしい景色！3月22日に「閉城」する広島城
現在の広島城は1958年に外観復元された三代目天守。閉城後の天守については、現時点で木造復元、耐震補強などいずれも決まっておらず、今後の方針が検討されている。二の丸復元建物や広島城三の丸、広島城遊覧船は天守閉城後も引き続き利用できる。
広島城指定管理者の広島城アソシエイツは閉城日を含めた3日間は混雑が予想されるとし、先着4000人に整理券を配布する。22日午後7時半からは広島城本丸上段（天守台下）で閉城セレモニーを催す。