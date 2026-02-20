人気YouTuberきりまる、17歳差妹を顔出し公開 ディズニー2ショットに「口元が似てる」「仲良し姉妹にほっこり」と反響
【モデルプレス＝2026/02/20】YouTuberのきりまるが2月18日、自身のInstagramを更新。妹との東京ディズニーリゾートでのショットを公開した。
【写真】28歳美人YouTuber「口元が似てる」17歳差妹との2ショット
きりまるは「17歳差の妹ゆうみとディズニー行った日 だいぶ時差になった」と記し、ミニーマウスのファンキャップをかぶった自身とミニーマウスのカチューシャをつけた妹が頬を寄せ合う2ショットを公開。その他にも顔を隠した男性と姉妹の3ショットなども投稿し「生まれた日から毎日ずっと一緒にいたゆうみがもう今年小学6年生になるとか、泣けてくる 身長もどんどん伸びてもうすぐ私抜かされそうです」と妹の成長を喜ぶ気持ちをつづった。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族愛」「仲良し姉妹にほっこり」「良いお姉ちゃん」「2人とも可愛すぎる」「口元が似てる」などと反響が寄せられている。
きりまるは2026年1月17日、自身のYouTubeチャンネルで結婚することを報告していた。（modelpress編集部）
◆きりまる、妹とのディズニーショット公開
◆きりまるの投稿に反響
