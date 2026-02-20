“兎田ぺこら”の好きを追求したコラボ梅酒を発売、明利酒類

明利酒類は2月26日17時から、カバーが運営する、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「兎田ぺこら」とのスペシャルコラボ製品「百年梅酒 ぺこらスペシャル」(500ml瓶/税込3,500円、アルコール分12%)を、同社ブランドサイトにて販売開始する。

兎田ぺこらの好きを追求した百年梅酒。明利酒類の熟成庫で18年以上熟成した原酒を贅沢にブレンドし、ライトで軽快に飲みやすくも、重厚感のある味わいに仕上げた。

【この記事のすべての画像(3点)を見る】明利酒類「百年梅酒 ぺこらスペシャル」

2019年に配信された“スナック兎田”の中で兎田ぺこらが百年梅酒を口にし、「このご縁を形にしたい」という思いから、明利酒類は商品化に向けた取り組みをスタートした。2020年11月には、兎田ぺこらとのコラボレーション商品として『百年梅酒 ぺこらver.』を発売。今回、新たなコラボレーションの形として『百年梅酒 ぺこらスペシャル』を発売する。

「百年梅酒ぺこらスペシャル」は、兎田ぺこらの好きな味わいを追求した梅酒。兎田ぺこらが「最高に好きなスペシャルな梅酒」をつくること、そして配信のお供として楽しめる“スナック兎田”公式酒を実現することを目的に開発をスタートした。開発にあたっては、明利酒類が方向性の異なる2種類の梅酒A案･B案を作成。試飲したうえで、兎田ぺこら自身がより軽やかに楽しめるA案を選んだという。

梅酒の深みを表現するために18年熟成梅酒をブレンド。軽やかさの中にも重厚感のある味わいに仕上げている。ストレートやロックといった定番の飲み方だけなく、さまざまなカクテルでも楽しめる。