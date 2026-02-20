米株価指数先物　時間外取引　やや上昇、米のイラン攻撃「限定的」見通し

東京時間13:17現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49521.00（+63.00　+0.13%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6889.50（+12.50　+0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24904.25（+45.50　+0.18%）

時間外で米株は上昇、米国とイランの緊張がやや緩和している。もっとも、週末に事態が悪化する恐れもあるため値動きは限定的。

トランプ米大統領はイランに「限定的」な軍事攻撃を検討しているとWSJが報じている。

全面的な攻撃には至らない見通しで、大規模報復を招く可能性も低い。ただ、イランが米の要求を拒否し続ければ米国は「大規模」攻撃で応じる可能性がある。トランプ氏はイランの核活動が崩壊するまで追い込む可能性。