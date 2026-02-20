米株価指数先物 時間外取引 やや上昇、米のイラン攻撃「限定的」見通し 米株価指数先物 時間外取引 やや上昇、米のイラン攻撃「限定的」見通し

米株価指数先物 時間外取引 やや上昇、米のイラン攻撃「限定的」見通し



東京時間13:17現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49521.00（+63.00 +0.13%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6889.50（+12.50 +0.18%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24904.25（+45.50 +0.18%）



時間外で米株は上昇、米国とイランの緊張がやや緩和している。もっとも、週末に事態が悪化する恐れもあるため値動きは限定的。



トランプ米大統領はイランに「限定的」な軍事攻撃を検討しているとWSJが報じている。



全面的な攻撃には至らない見通しで、大規模報復を招く可能性も低い。ただ、イランが米の要求を拒否し続ければ米国は「大規模」攻撃で応じる可能性がある。トランプ氏はイランの核活動が崩壊するまで追い込む可能性。

