yama、コンセプトEP「C.U.T」楽曲クレジット全解禁！秦 基博ら楽曲提供！

「春を告げる」による2020年のデビューから今年で5年を迎えたyama。2020年「春を告げる」の突然のブレイクから音楽キャリアをスタート。当初は、人前で歌うことすら拒絶し、仮面の下で目をつぶりながら歌唱するほどで、苦悩と葛藤とともに走りながら行き先を探し、音楽を生み出してきた5年間だった。

5周年を迎えたタイミングで改めて、自身のルーツミュージック、活動の中で見つけた音楽と向き合い「yamaが生み出すPops」をコンセプトに制作したコンセプトEP「C.U.T」（読み：カット）をリリースする。

タイトルの「C.U.T」は、yamaは自身の中にある音楽を分析することで見つけた3つのキーワードから名付けた。

「Chill out」…ゆったりとリラックスしたメロディー

「Urban」…都会的なサウンド

「Tender」…優しく温かみのあるフィール

楽曲は、秦 基博 / GRe4N BOYZ / Matt Cab / GeG（変態紳士クラブ） / GooDeeらを迎えて制作し、yamaが今表現したい音楽に特化したコンセプトEPとなっている。

2026年5月には「C.U.T」をライブで表現するコンセプトツアー「羽化」を開催。yamaが自身と向き合い見つけた楽曲とライブ、そしてyamaにとって重要な転換点。是非目撃してほしい。

●リリース情報

「C.U.T」

3月18日配信限定リリース

プリアドプリセーブ

https://yama.lnk.to/CUT_PAPS

楽曲クレジット

M1「TWILIGHT」

Produced by Matt Cab

Lyrics : yama, GRe4N BOYZ, Matt Cab

Music : yama, Matt Cab, GRe4N BOYZ

Arrangement : Matt Cab

Recorded by Matt Cab

Mixed by Ryusei

M2「End roll」

Produced by GeG

Lyrics : yama

Music : yama, GeG

Arrangement : GeG

Guitar : Kazuki Isogai

Piano : Kazuhiko Maeda

Synthesizer : Eiji Nakamura

Bass & E.Piano : Takuya Hayashi

Mixed by Noriaki Watanabe

Recorded at G.B.’s Studio

M3「Hanamushiro」

Produced by 秦 基博

Sound Produced by トオミ ヨウ

Lyrics : 秦 基博

Music : 秦 基博

Drums : 玉田豊夢

Electric Bass : 鈴木正人

Electric Guitar : 真壁陽平

Rhodes & Other Instruments : トオミ ヨウ

Recorded & Mixed by 片岡恭久

Additional Recorded by 米津裕二郎

Recording Assisted by 米津亮汰 (prime sound studio form), 石川りさ子（LANDMARK STUDIO)

Recorded & Mixed at prime sound studio form, LANDMARK STUDIO

M4「Remember」

Lyrics : にお

Music : にお

Guitar : 有島コレスケ

Bass : 勝矢匠

Keyboard : 半田彬倫

Drums : 吉田雄介

Recorded by 安中龍磨

Mixed by 小森雅仁

Recorded at 青葉台スタジオ

Mixed at ABS RECORDING

M5「UPSIDE DOWN」

Produced by Matt Cab

Lyrics : yama, Tamami, Matt Cab

Music : yama, Matt Cab

Arrangement : Matt Cab

Recorded by Matt Cab

Mixed by Ryusei

M6「蛹」

Produced by GooDee

Lyrics : yama

Music : yama, GooDee, 浦島健太

Arrangement : GooDee

Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi (KHORDLINE Inc.)

Recorded at ABS RECORDING

M1〜M5：Mastered by Takeo Kira at TEMAS Mastering Studio

M6：Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® (Patented).

先行シングル

「TWILIGHT」

配信URL

https://yama.lnk.to/TWILIGHT

「End roll」

配信URL

https://yama.lnk.to/endroll

「蛹」

配信URL

https://yama.lnk.to/sanagi_PAPS

＜「C.U.T」収録曲＞

M1 - TWILIGHT

yamaの楽曲を多く手がけるプロデューサーMatt Cab、2000年代のJ-Popを作ってきたGRe4N BOYZ、そしてyamaという三者共同による楽曲。シティーポップサウンドに、軽やかでリラックスしたメロディーを乗せる。

夜を超えていく二人をやり取りをyamaが語り部のように歌い、「C.U.T」の幕開けを飾る。

M2 - End roll

プロデューサーにGeG（変態紳士クラブ）を迎え、yamaとの共作曲で制作された楽曲。印象的なピアノのフレーズに乗せて、続いていく暮らしの機微をyamaの歌で描く。

自分を繕うことで他者の関わりに距離をとっていたyamaが「泥だらけの顔がお似合いだから」と、不格好な姿もすべて包み込むように歌う姿は、yamaの思考の現在地を表しているよう。

M3 - Hanamushiro

秦 基博による楽曲提供。編曲をトオミ ヨウが担当し、レコーディングは、Drums：玉田豊夢、Electric Bass：鈴木正人、Electric Guitar：真壁陽平、Rhodes & Other Instruments：トオミ ヨウという豪華ミュージシャンたちにより行われた。

桜の花が散る季節の情景と重ねて、移り行く心情を美しく描く。「春を告げる」で世に出たyamaが、自分自身のPopsを追求するこのタイミングで「春が終わる」と歌う。yamaの転機を感じさせる楽曲。

M4 - Remember

yamaの「rain check」を手がける作曲家・にお による楽曲提供。レコーディングは、yamaが共にライブを行うレギュラーサポートメンバーにより行われた。

過ぎ去った愛しい日々を振り返るように綴る。yamaのメッセージや現在地を表現する他の楽曲とは異なり、yamaがストーリーテリングをするかのように歌い紡ぐ。

M5 - UPSIDE DOWN

yamaの楽曲「偽顔」をともに制作したプロデューサーMatt Cab、作詞家のTamamiとyamaという三者により制作。「UPSIDE DOWN」という曲名は「天地逆転」の意味を持ち、「空まで落ちていく 逆さまの感性で」と常識や価値観がひっくり返る瞬間を描く。スタイリッシュなトラックと反して、Downな未来も運命も裏返すという熱量の高いメッセージが込められている。

M6 - 蛹

プロデューサーにGooDeeを迎え、yamaとの共作曲で制作された楽曲。

Aメロ、Bメロ、サビという”J-Popフォーマット”から解き放たれたトラックに乗せて、

「C.U.T」のコンセプトであり、2026年のyamaのテーマである「羽化」をリリックで表現。

手探りながらも自分の音楽を模索してきたyamaが、自分の音楽を探す過程で感じた変化の葛藤と、“もうとめられないや”と次のフェーズへ向かう自身の解放を綴っている。

yamaの音楽史の中でマスターピースとなる1曲。

●ライブ情報

「yama C.U.Tリリースツアー “羽化”」

2026年5月6日（水祝）＠Zepp Sapporo

2026年5月10日 (日) @仙台GIGS

2026年5月16日（土）＠Zepp Fukuoka

2026年5月23日（土）＠Zepp Namba

2026年5月24日（日）＠Zepp Nagoya

2026年5月31日（日）＠Zepp Haneda

全国共通

1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

1階後方指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）

2階指定席 \6,800（税込・入場時別途ドリンク代）

※お一人様4枚まで（複数公演申込可）

※3歳以上有料

※チケットは全て電子チケットとなります。

□企画・制作： ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.

プレイガイド一般発売中

https://w.pia.jp/t/yama-uka/

