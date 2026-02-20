"台湾人に気軽に言ってはいけない言葉"がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】おいしそうなトマトのタンフル

「台湾の人に気軽に言ってはいけない言葉 『これすごく美味しいです！』

この一言でニコニコしてる人の目が変わって台湾阿嬤に豹変すると学びました。

顺便说一下，这个很好吃。」



と自身の体験を紹介したのはいいひと台湾FFさん（@iihitocos）。



いったい台湾の人とどんなやり取りがあったのだろうか…。



いいひと台湾FFさんにお話を聞いた。



ーーどんなご体験だったのでしょうか？



いいひと台湾FF：台湾に幸福堂というタピオカ屋さんがあるのですが、それが美味しいと言うとまず台湾の掲示板にスレッドが立って、「こんなの観光客しか飲まない」「本当のタピオカを知らない」と話題になり、そこから色んな人が詰めかけて美味しいタピオカ屋をずらりと紹介してくださいました。



また、「夜市が初めてなのでおすすめはあるか」とSNSで投稿しただけでも、各所に沢山夜市はあるはずなのにみなさんどこの何が美味しいをめちゃくちゃ把握してて、情報提供してくれました。おすすめを全部回ったのですがどこも本当に美味しかったです！ニラ水餃子、私の顔くらいあるんじゃないかという麻辣肉まん、塩胡椒のチキン、トマトのタンフルなど。おすすめは全て食べたかったですがどれもボリュームがすごすぎて全ては食べれませんでした。



私があまり中国語が上手くなくて、注文に手間取るなどしてしまいます。ですが勇気を出して「好吃（美味しい）」と伝えると、それまであまり笑顔のなかった店員さんもものすごく笑顔になって、「これも美味しい」とたくさんメニューを紹介してくれました。



ーーご投稿に対し台湾の方たちからも大きな反響がありました。



いいひと台湾FF：あれからもたくさんの方がお土産や次に食べた方がいいものの情報を提供してくれました。「トマトのタンフルを作ってみても上手くいかず…」という投稿にも、台湾のお砂糖のおすすめを教えてくれました。



また台湾FFというイベントで初めて台湾に行くことを投稿したら、会場の近辺で遊べるマップを作ってくれました。



「台湾に来たら5キロ太らせないと帰せない」と言われているようです。私が「帰国して測ったら2キロも太っていた」と言うと「2キロか...十分にもてなせなくてごめんね…」と謝罪が相次ぐなど、台湾の方たちの優しさとユーモアが伝わってきました。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「自分たちの賄いを取り分けて、味見してみろってどんどん持ってきてくれたのはそういうことだったのか 」

「以前、友人が高級チョコレートが好きと言っていたので、海外旅行のお土産に箱ごと買ってあげました。彼女はお茶も大好きなので、製茶工場で茶葉も買ってきました。台湾の人に自分の好みを言わないようにしましょう。そうしないと、山ほどのプレゼントをもらってしまいますよ！」

「次の瞬間めっちゃ食べさせに来ますねw私もやらかしたw」



など数々の驚きの声が寄せられた台湾の投稿。読者のみなさんも台湾を訪れた際はくれぐれも発言にご注意いただきたい。



なおいいひと台湾FFさんは3月20日にアクティブ･スクウェア･大東（大阪府大東市）で開催されるコスプレイベント「コスふぁん」でゲスト出演および公式カメラマンを担当する。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）