『ファンタスティック・ビースト』シリーズのエディ・レッドメインが、日本人監督・是枝裕和の新作映画（タイトル未定）に出演することがわかった。米が報じている。

本作は『怪物』（2023）や『万引き家族』（2018）などで知られる是枝の次回作となる英語作品。現時点でプロットは明らかになっていないが、是枝が監督・脚本を務め、レッドメインは出演のほかプロデューサーを兼任する。

製作はサーチライト・ピクチャーズ。プロデューサーとして『スティルウォーター』（2021）や『ビリーブ 未来への大逆転』（2018）のジョナサン・キング、『キリング・ガンサー』（2017）のアッシュ・サロヒア、製作総指揮には『レオニー』（2010）のジョイス・ジュン、『万引き家族』ほか複数の是枝作品を手がける松崎薫が就任した。

是枝の外国語作品は、フランス・日本の合作となった『真実』（2019）、韓国映画『ベイビー・ブローカー』（2022）に次いで3作目。サーチライト・ピクチャーズと日本人監督のタッグとしては、2月27日に日本公開を控える『レンタル・ファミリー』のHIKARI監督に続く快挙だ。

なお、『ファンタスティック・ビースト』シリーズで知られるレッドメインは、近年は『シカゴ7裁判』（2020）や『グッド・ナース』（2022）、スパイスリラー・シリーズ「ジャッカルの日」（2024-）など大人向けの作品を積極的に選んでいる。映画の次回作はジュリア・ロバーツ＆エリザベス・オルセンと共演するスリラー『パニック・ケアフリー（原題）』だ。

