マンチェスター・ユナイテッド女子の宮澤ひなたが衝撃ゴールをアシストした

マンチェスター・ユナイテッド・ウィメンがUEFA女子チャンピオンズリーグ（CL）でアトレティコ・マドリード（スペイン）を下し、初の準々決勝進出を決めた。

なでしこジャパンFW宮澤ひなたも先発出場でMFジェス・パークのゴラッソをアシストして勝利に貢献した。

イングランド1部ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）でも現在シティに次ぐ2位につけるなど好調のユナイテッド。アウェーでの第1戦を制して迎えたアトレティコとの第2戦でも前半28分に先制ゴールを奪って、大きなリードをさらに広げた。

そして迎えた前半41分、宮澤のドリブル突破から放ったシュートがGKに防がれてユナイテッドがコーナーキックを獲得。ショートコーナーを受けた宮澤が左サイドから中央へパスを送ると、フリーになったパークがエリア外から右足を思い切りよく振り抜く。強烈なシュートはゴール右隅へと突き刺さり追加点が生まれた。

宮澤のアシストから生まれたスーパーゴールなどでユナイテッドは2-0で勝利。2戦合計5-0で準々決勝へ駒を進めた。次の相手はMF谷川萌々子が所属するドイツの名門バイエルン・ミュンヘン。CLベスト8の舞台で日本人対決が実現することになった。（FOOTBALL ZONE編集部）