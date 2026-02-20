東京ドームホテルが、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」とコラボレーションした「サンリオキャラクタールーム」のデザートプレート付き宿泊プランをリニューアル！

ここでしか味わえない「サンリオキャラクタールーム」での特別なティータイムを演出してくれる、新たに考案された東京ドームホテルオリジナルデザートプレートです☆

東京ドームホテル サンリオキャラクタールーム「マイメロディルーム」「クロミルーム」（デザートプレート付き）

料金：

・1泊1室ツインルーム 2名利用の場合 1室 63,300円〜

・1泊1室トリプルルーム 3名利用の場合 1室 76,800円〜

※室料・朝食・サービス料・諸税込み

提供期間：2026年4月1日(水)〜9月30日(水)【1日各1室限定】

プラン内容：

デザートプレート付き※予約は宿泊日の7日前の9:00までとなります※プラン利用の方限定メニューです※プランに飲み物は含まれていません東京ドームホテル オリジナルグッズ（ぬいぐるみ・ヘアターバン・ポーチ）付き（一人1セット）お部屋は東京ドーム側指定優先チェックインが可能※宿泊プランを利用される方は、混雑時でも優先してチェックインができますチェックイン14:00 ／ チェックアウト11:00

予約受付開始日：【インターネット予約限定】2026年2月27日(金)15:00〜

問合せ：宿泊予約 TEL.03-5805-2222（受付時間9:30〜18:00）

※都合により内容が変更になる場合があります

東京ドームホテルに用意されている、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした「サンリオキャラクタールーム」

「サンリオキャラクタールーム」の「マイメロディルーム」と「クロミルーム」で提供されている特別なデザートプレートがリニューアルされます。

東京ドームホテルのシェフ ド パティシエが、当ホテル限定描き下ろしデザインを用いて「マイメロディ」「クロミ」のそれぞれの世界観溢れる一皿を制作。

味わいはもちろん、かわいらしさをそのままに思わず写真を撮りたくなるようなワクワク・ドキドキ感が演出されます☆

マイメロディルーム

ティーポットの馬車に乗って、ドレスアップして遊園地に遊びにきた「マイメロディ」と「マイスウィートピアノ」の様子が壁一面に施された、かわいらしさいっぱいの「マイメロディルーム」

東京ドームシティを見渡す窓際にはフォトフレームとラウンジスペースが設置されています。

バスルーム、クローゼットの鏡など各所にも愛らしい「マイメロディ」の世界観を演出。

「マイメロディ」や「マイスウィートピアノ」と一緒にバスタイムが過ごせるのも嬉しいポイントです。

また、プランにはオリジナルグッズとしてぬいぐるみ・ヘアターバン・ポーチをプラン料金に対し、一人1セットお土産として設置。

宿泊の記念に東京ドームホテル限定デザインの「マイメロディ」グッズをお持ち帰ることができます。

マイメロディデザートプレート

内容：フルーツタルト ／ オレンジアーモンドパウンドケーキ ／ ラズベリーのジュレ ／ 苺のムース など

見た目のかわいらしさにプラスして、味わいのバランス、食感にもこだわった「マイメロディデザートプレート」

苺やラズベリー、ブルーベリーをカスタードクリームの上に飾って花かごに見立てたフルーツタルトや、苺とラズベリーのジュレを苺のムースで包んで「マイメロディ」をイメージしたケーキなどが味わえます。

クロミルーム

たくさんのスイーツを用意して、遊園地でパーティの準備をしているいたずらっ子の「クロミ」と子分「バク」の様子が壁一面に施された、ゴージャス感のある「クロミルーム」

窓側やバスルーム、クローゼットの鏡など各所にも「クロミ」のデザインが溢れ、世界観に浸ることができます。

さらに、お部屋に設置された額縁の中の、複数の作品が楽しめます。

また、ぬいぐるみ・ヘアターバン・ポーチをプラン料金に対し、一人1セットお土産としてプレゼントされるのも嬉しいポイントです☆

クロミデザートプレート

内容：フルーツタルト ／ チョコレートアーモンドパウンドケーキ ／ ブルーベリーのジュレ ／ レアチーズケーキ など

程よいフルーツの酸味とコクのある甘さ、さらに食感も楽しめる一皿に仕上げられた「クロミデザートプレート」

苺やラズベリー、ブルーベリーをカスタードクリームの上に飾って花かごに見立てたフルーツタルトや、ブルーベリーのジュレをレアチーズのムースで包んで「クロミ」をイメージしたケーキなどが堪能できます。

長年にわたり世代を超えて愛され続ける「マイメロディ」と、自称「マイメロディ」のライバルである「クロミ」とのコラボレーション。

ここでしか見ることのできない当ホテル限定描き下ろしデザインの客室と、新たに登場するデザートプレートで想い出に残る素敵なひとときが届けられます。

2026年4月1日よりデザートプレートがリニューアルされる、東京ドームホテル「サンリオキャラクタールーム」の「マイメロディルーム」と「クロミルーム」の紹介でした☆

※画像はすべてイメージです

※都合により営業内容が変更になる場合があります

