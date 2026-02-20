Nitze オーシー サイド ハンドル キット使用例

銀一株式会社は、Osee（オーシー）ブランドのラインアップに、撮影モニター用のVマウントバッテリープレートやサイドハンドルなどの専用アクセサリーを追加。2月27日（金）に発売する。

Osee Technology Ltd.は、2001年に中国で設立。主に、映像制作用モニターおよびスイッチャーなどを手掛けている。

Nitze オーシー G7プロ専用 モニターケージ（サンフード付き）

7インチのオンカメラモニター「G7プロ」専用のアルミ製ケージ。上下の2本の1/4インチねじで固定して利用する。

上下左右に複数の1/4インチねじ穴とロケーターピン対応穴を備え、別売の「Nitze オーシー サイド ハンドル キット」などのアクセサリーを取り付けられる。

また、NATOレールをケージの上下に備え、NATOクランプ式のアクセサリーにも対応。さらに、上部のコールドシューマウントには、マイクやLEDライトなどが装着できる。

付属のサンフードはPUレザー製。4本の面ファスナーストラップでケージに固定できる。

Nitze オーシー サイド ハンドル キット

外形寸法：19.3×2.3×12.8cm 重量：121g（ケージ単体）、268g（サンフードを含む）

「Nitze オーシー G7プロ専用 モニターケージ」に追加できるサイドハンドル。人間工学に基づいたデザインとしている。

ケージとの接続部は360°の回転が可能。ハンドルの角度を調整できる。

Nitze オーシー L型 チーズプレート

外形寸法：6.1×3.5×12.5cm 重量：124g（1個）

アルミ製のL型チーズプレート。「Nitze オーシー G7プロ専用 モニターケージ」と互換があり、ケージ上部に取り付けてアクセサリーを装着できる。

ケージへの接続には、1/4インチねじとロケーターピンを使用。ロケーターピンは取り外しできるため、他のケージなどに1/4インチねじのみで固定できる。

Nitze オーシー Vマウント バッテリープレート

外形寸法：8.8×2.6×3.7cm 重量：55g

「Nitze オーシー G7プロ専用 モニターケージ」や「Nitze オーシー L型 チーズプレート」と組み合わせて、G7プロにVマウントバッテリーを装着するためのアクセサリー。USB Type-C、DC、D-Tapの各出力も追加できる。

チーズプレート（2個セット）

電源入力端子（USB Type-C）：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A（PD 3.0/QC 3.0/FCP/AFC） 電源出力端子（USB Type-C）：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A（PD 3.0/QC 3.0/FCP/AFC） 電源出力端子（DC）：8V/3A（5.5×2.1mm） 電源出力端子（D-Tap）：14.8V/10A×2 外形寸法：7.5×2.6×9.7cm 重量：160g

アクセサリーを装着するための穴を備えたアルミ製プレート。OseeのMega 15S、22S、22S4に同梱されているプレートの単体品。

モニター背面に装着し、1/4インチねじ穴と3/8インチねじ穴を利用してワイヤレストランスミッターなどのアクセサリーを取り付けられる。

リルモン5 キャリブレーション ケーブル

外形寸法：8×1.6×2.9cm 重量：76g（1枚）

5.5インチのオンカメラモニター「リルモン5」用のキャリブレーションケーブル。ケーブルの片方がUSB Type-A、もう片方がRS232となっている。

液晶保護カバー

Oseeブランドのモニター用カバー。耐久性のあるアクリル樹脂を採用する。

Mega 22S/22S4用

Mega 15S用

外形寸法：29.8×0.4×51.2cm 重量：690g外形寸法：23×0.4×36cm 重量：360g