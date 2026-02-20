2月20日(金) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティーを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでMCPアセット・マネジメント チーフストラテジストの嶋津洋樹氏と、高市総理の人気について意見を交わした。

寺島アナ「第二次高市内閣の発足を受けて、読売新聞が実施した調査によると、高市内閣の支持率は73%で前回から6ポイント上昇しました。去年10月の内閣発足後、12月と並び最高となっています。内閣を支持する理由は「政策に期待できる」が最多。衆議院選挙で自民党が歴史的な大勝を果たしました。高市人気、これは嶋津さんはどうご覧になってますか？」

嶋津「これ実は不思議だなと思っていて、衆議院の応援演説も拝見したんですけど、高市さんは多分、演説はそんなに得意な方じゃないと思うんですよ。すごい人気があった、例えば小泉純一郎さんとか安倍元総理は非常に上手かったと思いますし、聞いててすごく楽しかった。小泉純一郎さんはどっちかっていうと煽るような感じがあって、でも熱狂させられるし、安倍さんはお話の最後にコミカルな“オチ”なんかつけたりして、面白かったりする感じがあったんですけど、高市さんは淡々と政策を説明されるので聞いててちょっと飽きてくる感じが自分はあったんですよ。でも、それを聴衆がすごく熱心に聞いてて。で、あの結果なので私はそこに驚いています。ああやって淡々と説明するのをみんなちゃんと聞いてるんだなあと思って。メディアなんかでは「高市旋風」みたいな話とか、「サナ活」って言ってますけど、演説の会場を見ると全然違っていて、そこに「あ、すごい変わったな」っていう感じを受けています」

寺島「やはり、何かを変えてくれるっていう思いが大前提にあるから、この人の話を聞こうっていう感じなんですかね」

嶋津「どうなんですかね。高市さんはすごく政策通なので色んなことを細かくお話されるんですけど、私は経済をもちろんやっているので知っている分野はあるんですが、ちょっとぽかんとする時が正直あって、「これを話して、今、みんなわかるのかな？」と思うんですけど、それを皆さんがちゃんと聞いている今のこの雰囲気にすごく高市首相がマッチしてるし、国民側もすごく変わっているというか、そこに興味があるんだなということに、すごく驚きました」